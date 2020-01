Aquaman terá uma série de desenhos animados no HBO Max

LOS ANGELES - A futura plataforma de streaming HBO Max deve estrear uma série de desenhos animados sobre o Aquaman, com o título King of Altantis (Rei da Atlântida) que será dirigida por James Wan, diretor do último filme do super-herói.

Como o próprio nome indica, King of Atlantis começará no primeiro dia de trabalho do protagonista no reino de Atlântida. Foi o que anunciou na quarta-feira a WarnerMedia, empresa de entretenimento proprietária dos direitos audiovisuais da DC Comics.

A série de animação constará de três partes nas quais Aquaman estará acompanhado de dois personagens, Vulko, o erudito, e Mera, a princesa guerreira, para se entender com os habitantes da superfície e resolver os problemas dos seus súditos.

Wan, que dirigiu o filme Aquaman, de 2018, será o produtor da série televisiva, ao lado de Victor Courtright e Marly Halpern-Graser.

Aquaman: Rei da Atlântida é a primeira série confirmada que a DC Comics vai criar para a plataforma HBO Max, embora haja rumores de que novos formatos virão, numa relação similar à que existe entre a Marvel e Disney.

A série integrará o catálogo da HBO Max, plataforma de streaming da WarnerMedia para concorrer com Netflix e Disney.

A plataforma HBO Max será lançada em maio de 2020 e incluirá em sua oferta a HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim, e Looney Tunes, entre outros.

No momento não se sabe qual será o preço e data de estreia no mercado latino-americano e no europeu, mas deverá ser adotada a mesma estratégia para os Estados Unidos, e o custo mensal nesses países seria similar ao da assinatura atual da HBO (sem Max), mas com um catálogo que deve dobrar o número de títulos.

Assim, ao novo formato virá se juntar a uma lista crescente de produções originais, como Ballers, Barry, Euforia, Gentleman Jack, High Maintenance, His Dark Materials, Insecure, Los Espookys, Lovecraft Country, Mare of Easttown, Mrs. Fletcher, The Nevers, My Brilliant Friend, The Plot Against America, Perry Mason, Righteous Gemstones, Succession, Westworld e Watchmen, entre outros.

TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO