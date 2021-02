Apresentador de 'The Bachelor' deixa o programa após comentários racistas: 'Eu estava errado'

Chris Harrison, o apresentador do programa de TV americano The Bachelor, anunciou que vai deixar o cargo após ser criticado por fazer comentários racistas.

No sábado, no Instagram, Harrison admitiu que errou ao defender uma concorrente do programa que teve que se desculpar por participar de uma festa cujo tema era o "Velho Sul", ou seja, a era colonial dos Estados Unidos caracterizada por plantações de algodão baseadas em trabalho escravo.

"Ao justificar o racismo histórico, eu o defendi", escreveu.

"Tenho vergonha de como estava desinformado. Eu estava muito errado. Para a comunidade negra, para a comunicade BIPOC: sinto muito. Minhas palavras doeram", escreveu Harrison, usando uma sigla que, em inglês, designa comunidades indígenas e negras.

Harrison, que apresenta o reality show The Bachelor desde 2002, disse que depois de consultar a Warner Bros. e a ABC, "se afastará por um período de tempo" de seu cargo.

O reality show The Bachelor é centrado em um homem solteiro que escolhe uma esposa em potencial de um grupo de mulheres que competem por seu afeto.

Ao justificar o racismo histórico, eu o defendi

Chris Harrison, apresentador

A atual temporada conta com seu primeiro protagonista negro, e uma das concorrentes, que é branca e tida como favorita, foi criticada nas últimas semanas após o surgimento de fotos dela na festa temática que aconteceu em 2018.

Harrison já havia se desculpado na quinta-feira, mas uma petição por sua demissão ganhou força e, no domingo, havia alcançado quase 40.000 assinaturas.