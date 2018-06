Oprah Winfrey assina contrato com a Apple

LOS ANGELES - A Apple informou nesta sexta-feira que assinou um acordo de muitos anos com Oprah Winfrey para criar uma programação original, em um esforço da fabricante de iPhones para competir no crescente mercado de entretenimento digital.

+++ Seal divulga fotos de Oprah Winfrey com Harvey Weistein e chama apresentadora de hipócrita

“Juntos, Winfrey e Apple criarão programas originais que abraçam sua capacidade incomparável de se conectar com o público em todo o mundo”, disse a Apple em um comunicado.

+++ 'O tempo dos abusadores já acabou', diz Oprah Winfrey no Globo de Ouro

A Apple não deu detalhes sobre o tipo de programação que Winfrey criaria, o valor do negócio ou quando ele poderia ser lançado. Winfrey não esboçou nenhum comentário imediato.

+++ Maioria de americanos não quer Oprah como presidente

A parceria com Oprah Winfrey, 64 anos, considerada como uma das pessoas mais influentes no entretenimento, é o maior negócio de conteúdo original feito pela Apple, que pretende competir com a Netflix, Amazon.com e a HBO da Time Warner.

A Apple encomendou em novembro duas temporadas de uma série dramática com as estrelas de Hollywood Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, observando as vidas de pessoas trabalhando em um programa matinal de televisão.

Também encomendou um remake da série de antologia de ficção científica de Steven Spielberg, Amazing Stories.