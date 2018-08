Após patinar no ibope, ‘Vídeo Show’ reforça time com Carioca, Maurício Meirelles e Matheus Mazzafera

A entrada das ex-BBBs Fernanda Keulla, Vivian Amorim e Ana Clara Lima no Vídeo Show, reunindo-se a Sophia Abrahão após a saída de Otaviano Costa, parece não ter surtido o efeito desejado na audiência do longevo programa da tarde da Globo – a atração chegou a perder no ibope para a Record no horário.

Para tentar melhoras esses números, a casa recrutou o trio formado pelos humoristas Carioca (ex-Pânico) e Maurício Meirelles e o produtor de moda e apresentador Matheus Mazzafera. A ideia é que os três atuem à sua maneira nos bastidores da Globo e também no “cenário cultural nacional”.

Convidado durante o Central da Copa, Carioca vai encarnar personagens, como já fazia em seu antigo programa. Enquanto isso, Maurício Meirelles e Matheus Mazzafera conduzirão as entrevistas.

Segundo a assessoria da atração, a nova turma estreia “nos próximos dias”.

O programa ainda conta com Marcela Monteiro, Mônica Salgado e Felipe Titto cobrindo os bastidores do entretenimento, Ana Clara Lima na interatividade com o público, e Sophia Abrahão, Vivian Amorim e Fernanda Keulla seguem como apresentadoras.

Com direção-geral de Aída Silva, o Vídeo Show vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal Hoje.