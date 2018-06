Após angioplastia, Faustão volta a apresentar o 'Domingão' ao vivo

O apresentador Fausto Silva vai voltar a comandar ao vivo o Domingão do Faustão, na Globo, neste domingo, 18. É o primeiro programa ao vivo desde que o apresentador precisou passar por uma angioplastia, para desobstruir uma artéria, no dia 7 de fevereiro. Ele teve alta médica no dia seguinte.

++ Faustão passa por cirurgia no coração e é internado em São Paulo

++ Mulher de Faustão tranquiliza fãs após cirurgia: 'Tudo certo!'

No último domingo, 11, o programa exibido havia sido previamente gravado, por conta do Carnaval. Sem alterações na programação, Faustão volta ao vivo neste domingo com o gameshow musical Ding Dong, de acordo com a assessoria de imprensa da Globo.

Os convidados são do elenco da novela O Outro Lado do Paraíso. Eliane Giardini, Patrícia Elizardo e Caio Paduan enfrentam Zezé Motta, Erika Januza e Rafael Losso.