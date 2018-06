Após 35 anos, Globo cancela contrato de Malu Mader

Na TV Globo desde os 16 anos, quando atuou na novela Eu Prometo (1983), e com uma vasta lista de trabalhos para a emissora, Malu Mader, 51, deixa de ser atriz exclusiva da casa. A informação de que a emissora não renovou o contrato com a atriz que permaneceu em seu quadro nos últimos 35 anos foi confirmada pela assessoria da Globo.

Em nota, a emissora disse: "Malu Mader poderá continuar a trabalhar com a Globo, que continua a ter contratos de prazo longo e por obra. O nosso quadro de atores fixo continua do mesmo tamanho e a renovação se dá na composição, que obedece à maior diversidade, representatividade e à busca pelos melhores talentos em todos os mercados".

+++ Às vésperas dos 50, Malu Mader comemora sua volta à TV

Malu, que recetemente viveu Melissa, em Malhação, teve passagens também pelo teatro e cinema. Entre seus trabalhos para a emissora, destaque para as novelas Fera Radical, Top Model, O Dono do Mundo e Celebridade e para as séries Anos Dourados e Anos Rebeldes.