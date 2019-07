Antes de estrear, série inspirada em 'Star Wars' já tem segunda temporada confirmada

Baseada no universo Star Wars e uma das principais apostas para a nova plataforma de streaming da Disney, The Mandalorians ganhará uma segunda temporada - com direito a anúncio feito antes mesmo de o primeiro episódio da série ir ao ar.

A informação foi confirmada pelo diretor Jon Favreau, responsável também pelo esperado remake de Rei Leão, em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live, da rede de televisão ABC.

Perguntado sobre The Mandalorians, ele afirmou que as gravações da primeira temporada já foram concluídas e que agora está escrevendo o roteiro da segunda temporada da série.

The Mandalorians estreará no dia 12 de novembro como a primeira grande produção que a Disney disponibilizará aos usuários de sua futura plataforma de streaming, batizada como Disney+.

Segundo o jornal The Wall Street Journal, o orçamento da série é de US$ 15 milhões por cada episódio.

O programa é um desejo da Disney e da produtora LucasFilm de criar um produto paralelo à saga de filmes Star Wars. A terceira trilogia de filmes baseados no universo criado por George Lucas chega ao fim neste ano.

"Estou me divertindo. É como esvaziar o baú de brinquedos e brincar com todos os personagens de Star Wars juntos", disse Favreau sobre o processo de criação da segunda temporada.

The Mandalorian terá como protagonista o ator chileno Pedro Pascal, conhecido pelas participações em Game of Thrones e Narcos. A série gira em torno da figura de um misterioso guerreiro em um momento da galáxia nunca visto antes, segundo os criadores do programa.

Aparentemente, a série acrescentará novos mundos, espécies e personagens ao universo de George Lucas.

"A série inicia uma nova geração que pretende ganhar novos fãs", explicou Favreau.

Após o lançamento do episódio IX de Star Wars, Disney e Lucas Film planejam lançar uma história que parte dos eventos narrados na história original, após a queda do Império e antes do nascimento da chamada Primeira Ordem, retratada na última trilogia.