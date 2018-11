Anne Hathaway e Dev Patel estarão no elenco da série 'Modern Love'

Anne Hathaway e Dev Patel serão mais dois astros que aparecerão no elenco estelar da série Modern Love, que está sendo produzida pela Amazon, informou nesta segunda-feira, 26, a companhia tecnológica em comunicado de imprensa.

Junto com a vencedora do Oscar por Os Miseráveis (2012) e pelo candidato à estatueta por Lion (2016), também participarão de Modern Love, entre outros nomes, Tina Fey, John Slattery, Catherine Keener, Andy García, Olivia Cooke, Sofia Boutella e John Gallagher, Jr.

Modern Love, baseada na coluna e no podcast de mesmo nome do jornal The New York Times, apresentará em cada um dos seus episódios, de meia hora de duração, uma história diferente sobre o amor e as relações pessoais.

"É como se eu tivesse acordado na loja de doces dos atores. Conseguimos reunir um elenco dos sonhos com meus atores favoritos", disse John Carney, que será o showrunner (principal responsável de uma série) de Modern Love.

A Amazon detalhou ainda que, entre os diretores desta série, estará Emmy Rossum, estrela de Shameless e que, desta vez, se colocará atrás das câmeras em um dos episódios de Modern Love.