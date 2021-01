Aniversariante do dia, Betty White completa 99 anos

Uma das atrizes mais queridas do cinema e da TV, Betty White completa 99 anos neste domingo, 17. Versátil, ela tem o humor com ponto forte de sua trajetória, sendo que estreou na televisão em 1939 e, no cinema, surgiu no curta-metragem Kill, em 1945.

Nascida em Oak Park, Illinois, no dia 17 de janeiro de 1922, a quase centenária atriz tem em seu currículo inúmeros programas de TV, além de séries e filmes. Mas o começo de carreira, como acontece com inúmeros artistas, foi difícil, ouvindo muitas negativas para seus testes, com alegações de que ela não era fotogênica. Não conseguindo grandes papéis, aceitou fazer participações pequenas no rádio, uma forma de trabalhar na área e não aparecer.

Aos pouco, Betty foi conquistando os ouvintes de rádio e teve a chance de apresentar seu próprio programa. Mas foi em 1949 que ela teve a oportunidade de integrar o elenco do show Hollywood on Television e, em 1952, passa a protagonizar a série Life With Elizabeth.

Daí foi um pulo para conquistar popularidade, sempre convidada para participar de jogos na TV, o que lhe rendeu o título de 'primeira-dama dos game shows'

White tornou-se uma grande estrela da televisão, possuindo sua própria produtora, e consequentemente mandando nos rumos de sua carreira. Ela foi também a primeira mulher a ganhar um prêmio Emmy e ainda teve, em 1954, um programa com seu nome, The Betty White Show.

No cinema, estreou em 1962 no filme Tempestade Sobre Washington, de Otto Preminger, interpretando uma senadora. Mas não teve outros trabalhos no setor por um bom tempo e retornou à TV, onde, em 1973, fez uma participação na série Mary Tyler Moore. O que era para durar somente um episódio, passou a ser permanente, com Betty integrando o elenco regular do programa.

Mas foi em 1985, que Betty conquistaria de vez o público ao redor do mundo ao surgir na sitcom As Super Gatas (1985-1992). Na história, Rose mora junto com as amigas Dorothy (Beatrice Arthur), Blanche (Rue McClanahan) e Sophia (Estelle Getty) e dividem suas experiências de vida e divertem com as mais variadas histórias.

Entre suas atuações no cinema, em 1999, Betty participou do longa Pânico no Lago, no qual interpretava uma viúva que tinha como amigo um gigantesco crocodilo. Em 2012, Betty faz a dublagem de Norma, a avó do personagem Ted Wiggins, em O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida, e, em 2019, emprestou sua voz a um dos brinquedos em Toy Story 4.

Um dos seus destaques na telona veio com A Proposta, em 2009, quando interpretou uma avó muito espertinha e que dá a maior força para o neto, Andrew, vivido por Ryan Reynolds, na relação com sua chefe, a durona Margaret (Sandra Bullock). Também surgiu em seriados de sucesso, como Eu, a Patroa e as Crianças, Justiça Sem Limites, Bones.