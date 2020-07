Andréia Horta retorna para nova temporada do programa ‘O País do Cinema’

Em meio a diversos personagens que já personificou, como é o caso do sucesso na pele da cantora Elis Regina, a atriz Andréia Horta se viu ocupando um posto que a realiza também. Ela comanda, desde 2018, o programa O País do Cinema, que acaba de estrear sua nova temporada, no Canal Brasil, e que conta com direção de Marcello Ludwig Maia.

É exibido sempre às quintas, à meia-noite, com reprise aos sábados, às 13h, e às quartas, às 7h, e ainda com a possibilidade de ver no Canal Brasil Play. Nele, a apresentadora recebe profissionais que fazem cinema: realizadores, diretores e intérpretes. Em entrevista ao Estadão, Andréia fala do programa, de projetos e de como está sendo sua quarentena.

Que novidades terá o programa nesta nova temporada?

Nesta temporada, nós teremos 13 episódios, ou seja, metade do número das anteriores. A grande novidade é que exibiremos o filme antes e, em seguida, teremos a entrevista com os convidados. A gente acredita que isso seja uma oportunidade maravilhosa para quem assistiu ao filme da semana e gostaria de saber mais sobre o processo de produção, elenco e histórias que envolvam o longa.

Quem gostaria de ter no programa, mas ainda não conseguiu espaço na agenda para isso?

Foram muitos os convidados que adoraríamos ter tido no decorrer dessas temporadas e que, por questões de agenda, não conseguiram. Lázaro Ramos, por exemplo, Grace Passô e Gabriel Mascaro são alguns desses nomes.

Os episódios foram gravados antes da pandemia?

Sim, todos os episódios foram gravados antes da pandemia. Nós gravamos em dezembro de 2019.

Algum depoimento mexeu mais com você?

Eu me emociono muito neste programa. As conversas sobre o processo criativo são muito sinceras e profundas. Nesta temporada, destaco uma fala do Matheus Nachtergaele sobre como era o Brasil e como os artistas eram vistos no Brasil de 20 anos atrás, quando foi filmado O Auto da Compadecida. Foi um momento que me tocou muito. Um outro momento que eu destacaria foi o do Caio Blat falando sobre o filme Carandiru, quando ele nos disse que, numa cena específica, ele se deu conta da responsabilidade e da importância de se contar a história do nosso País no cinema. E destaco também a conversa do filme A Vida Invisível, com a Carol Duarte e o Gregório Duvivier. Lembro do Gregório falando sobre o machismo e o mal-estar que causou nele interpretar aquele personagem. E da Carol, quando falamos da compreensão que esse filme nos traz sobre a vida das nossas avós e a liberdade que as nossas ancestrais não tiveram.

O que tem feito na quarentena? Tem visto algo interessante, série, filme, tem lido muito?

Minha quarentena tem sido de isolamento social absoluto, que é o que devemos fazer neste momento. Também estou trabalhando no Cara Palavra e produzindo muito conteúdo, através de vídeos, que postamos, semanalmente, no Instagram. Tenho estudado muito e feito cursos online sobre Clarice Lispector, Machado de Assis, Heidegger, Hannah Arendt, Sartre, o mundo e seus danos. Também tenho lido coisas muito preciosas que já estavam no meu radar de leitura, mas não tinha tempo. E outras que surgiram, que se apresentaram por agora.

Este isolamento pode ajudar a criatividade artística, acredita que coisas boas surgirão?

Os motivos que nos levam a este isolamento são muito tristes e acentuam, ainda mais, a nossa visão perante os estragos e os colapsos do mundo em que vivemos. Dessa forma, acredito que, para os artistas, cuja natureza do trabalho é olhar para o mundo e falar sobre as coisas que estão acontecendo, tem sido um espaço de muita criação, sim. Não acho que as pessoas sejam obrigadas a isso, muito pelo contrário. Mas eu acredito, sim, que tenha muita gente escrevendo, produzindo e criando os seus próximos projetos. O isolamento nos faz pensar com mais atenção sobre essas coisas.

Acredita que as pessoas vão mudar o modo de viver após passarem por esta pandemia?

A gente gostaria de pensar que sim, né? A gente fica com vontade de acreditar que vamos voltar mais conscientes, mais empáticos, mais lúcidos, mais acordados, mais atentos... Mas, quando a gente vê as aberturas de shoppings, as filas que se fazem e as pessoas ainda sob o pedido de isolamento social desrespeitando isso, querendo comprar e comprar e pensando só em si mesmas, a gente passa a duvidar dessa mudança. Sendo assim, eu, realmente, não sei.

Como vê a cultura neste momento? O que seria necessário para melhorar a atual situação?

A pasta da Cultura no atual governo está sofrendo uma erosão muito grande na máquina pública. Em um país com um território do tamanho do nosso e com artistas atuantes (ainda bem), fica muito difícil seguir sem política pública. A situação dos artistas neste País, há muitas décadas, já é de miséria para a grande maioria. Acho que já tivemos momentos históricos de avanço, mas agora, infelizmente, a gente vive um retrocesso gigantesco. Só o audiovisual, por exemplo, tem um porcentual importante no PIB do País, sem contar o que pagamos, devolvemos, em impostos. Infelizmente, não temos visto esse dinheiro, parte da receita que geramos, sendo investimento na cultura de forma justa. É um absurdo.