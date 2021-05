Análise: Eva Wilma construiu uma carreira pautada pela luta dos direitos humanos

Eva Wilma não apenas criou uma sólida carreira artística, com papéis marcantes no teatro, cinema e televisão - em quase todas suas escolhas, havia um forte componente político e social, ciente de que a arte não serve somente como divertimento, mas também como fator educativo para a alma. Já se tornou clássica, por exemplo, a foto feita em 1968, durante a passeata dos 100 mil ocorrida nas ruas do Rio de Janeiro e que cobrava uma atitude mais acertada do governo militar diante dos problemas estudantis - e, por extensão, do próprio País

A imagem revela uma poderosa linha de frente formada por atrizes do primeiro escalão, com Eva, Odete Lara, Norma Bengell, Tônia Carreiro e Cacilda Becker caminhando, todas de braços dados. Havia outros artistas de destaque (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Clarice Lispector, Ferreira Gullar), mas a força representada por aquelas mulheres traduzia o grau de indignação. “Estávamos sufocados pela censura, que não permitia que se falasse do que se passava nem com o uso de metáforas”, relembrou ela, anos depois.

Na década seguinte, ainda sob o regime militar, Eva e Carlos Zara, seu segundo marido, lideraram um grupo de artistas que lutavam pela anistia política. Juntos, conseguiram mais de 700 assinaturas em documento entregue aos líderes do então partido governista, Arena.

Eva dizia também que eram momentos de amadurecimento e de conscientização pessoal, o que nortearia sua carreira. Foi o que a motivou a novamente enfrentar a censura, dessa vez em 1970, quando, ao lado do primeiro marido, John Herbert, produziu a montagem nacional de Os Rapazes da Banda, peça de Mart Crowley que retratava a vida comum de amigos homossexuais masculinos.

Um tema que era tabu mesmo nos Estados Unidos, onde primeiro a peça foi montada. O texto foi traduzido por Millôr Fernandes e, no elenco, trazia nomes como Raul Cortez e Otávio Augusto. O fato de ter a chancela de um casal conhecido e notadamente heterossexual na produção contribuiu para garantir o respeito do público, mas a temporada foi acidentada, marcada por insistentes tentativas de cancelamento por meio dos censores federais. “Eles proibiram a peça. Honramos salários do elenco, da produção, mas não subimos no palco. Aquilo nos arruinou”, relembrou ela. “Por outro lado, aprendemos a lutar pelos direitos humanos, pela liberdade.”

As questões de gênero, aliás, não escapavam do interesse de Eva Wilma em suas escolhas artísticas. No filme O Signo da Cidade, por exemplo, dirigido por Carlos Alberto Riccelli em 2007, ela tem um pequeno mas marcante papel: a da mulher madura que confessa a dor por não ter realizado a paixão por outra mulher. Sua cena é extremamente tocante e tornaram autênticas as lágrimas de Bruna Lombardi, com quem contracenou.

De uma forma mais discreta, Eva viveu Íris na novela Fina Estampa (2011), de Aguinaldo Silva, mulher inescrupulosa em arrancar dinheiro da família e que vivia um relacionamento dúbio com sua secretária, Alice (Thaís de Campos). O humor embaralhava as verdades escondidas, mas Eva, uma vez mais, não se furtou de viver uma mulher cujas escolhas sempre foram questionadas pela sociedade.