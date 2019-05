Amy Poehler reúne comediantes em seu filme para a Netflix

No início da década de 2000, a atração humorística Saturday Night Live, na TV americana, recebeu uma grande leva de comediantes que fizeram história e, até hoje, são referência no humor televisivo dos EUA. Boa parte do time era formada por nomes femininos como Amy Poehler, Tina Fey e Maya Rudolph.

Tantos anos depois, essas atrizes se reuniram para o primeiro filme dirigido por Amy Poehler, que estreou na Netflix na sexta-feira, 10, a comédia Entre Vinho e Vinagre. O longa segue um grupo de amigas, mais ou menos na mesma faixa etária, que viaja a uma vinícola no interior dos EUA para comemorar o aniversário de 50 anos de uma delas, só que no meio da viagem vão surgir vários atritos entre elas.

Poehler é a protagonista Abby, a melhor amiga da aniversariante Rebecca, vivida por Rachel Dratch, responsável por organizar a viagem e a festa. Apesar de não ter escrito o roteiro, foi de Amy a ideia do filme, baseada numa viagem real que as amigas e atrizes fizeram para o aniversário de verdade de 50 anos de Dratch.

No longa, o grupo de amigas que viaja é composto também por Catherine (Ana Gasteyer), Val (Paula Pell), Jenny (Emily Spivey) e Naomi (Maya Rudolph). Tina Fey, melhor amiga de Poehler na vida real e com quem a atriz dividiu por muitos anos a apresentação do Globo de Ouro, tem uma participação especial.

Para Amy Poehler, o filme não é sobre crise de meia-idade, mas sobre amizade. “Há muitos filmes sobre homens em crise de meia-idade e sobre o que isso significa, mas eu não sei se acredito no termo. Crise de meia-idade? Não sei o que é”, disse a atriz ao site americano Entertainment Weekly. “Acho que é interessante nos aprofundar na ideia de que você pode conhecer alguém há muito tempo, mas precisa continuar aprendendo sobre quem ela é, continuar se mantendo íntima.”

Na entrevista, a diretora, que ganhou ainda mais popularidade entre 2009 e 2015, quando estrelou a série Parks and Recreation – que rendeu a ela um Globo de Ouro de melhor atriz em série de comédia em 2014 –, revelou que a experiência no comando da produção não foi fácil, mesmo com tantas bebidas alcoólicas ao redor. “Eu não me diverti de forma alguma em Entre Vinho e Vinagre. Eu não bebi uma gota de álcool porque estava no comando”, brincou.

Ainda para o site, Poehler revelou por que decidiu que o filme seria a sua estreia na direção e disse que quer ver mais histórias bem-humoradas sobre mulheres. “Ainda há muitos territórios a serem descobertos quando se trata de personagens cômicas femininas num certo ponto de suas vidas”, explicou. “Porque as mulheres que eu conheço e estão à minha volta são incrivelmente ocupadas, muitas delas têm filhos e lidam com muita pressão, além de terem um senso mais firme de quem são e do que não são. Então tem muito para extrair daí.”