Amigos e colegas lamentam a morte da atriz Ruth de Souza

A atriz Ruth de Souza morreu no fim da manhã deste domingo, 28, aos 98 anos de idade, no Rio de Janeiro. Ruth estava internada no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul da cidade.

Ruth Pinto de Souza foi a primeira atriz negra a subir ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, numa peça de Eugene O'Neill, O Imperador Jones. Ela também foi pioneira no Teatro Experimental do Negro e estreou no cinema em 1948, no filme Terra Violenta, adaptado do romance Terras do Sem Fim, de Jorge Amado.

A atriz atuou em dezenas de programas na televisão, desempenhando o último papel de sua vida na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, exibida na Globo este ano.

Amigos e colegas prestaram suas homenagens via redes sociais.

Nos deixou,uma grande atriz e uma mulher vencedora ,guerreira,descanse em paz Ruth de souza,meus sentimentos aos familiares pic.twitter.com/PETo9fwy8t — BUCHECHA (@BuchechaOficial) July 28, 2019

Atriz Ruth de Souza foi uma gigante das artes, da defesa do povo negro. Que privilégio foi conhecê-la querida Ruth https://t.co/iMTyBen2Dq — Míriam Leitao.com (@MiriamLeitaoCom) July 28, 2019

Ruth de Souza, grande atriz que construiu carreira no teatro, cinema e na televisão brasileira, partiu para outro plano hoje, aos 98 anos. Deixa um verdadeiro legado. Vá em paz, dona Ruth! Saudades! #ruthdesouza #ripruthdesouza pic.twitter.com/j0Y2stTpGT — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) July 28, 2019

Hoje perdemos Ruth de Souza, primeira atriz negra que construiu carreira na televisão brasileira. Obrigada por ter aberto tantas portas. Ficamos com a responsabilidade de manter seu legado sempre vivo ❤️ pic.twitter.com/QCV843YjJw — Lucy Ramos (@lucyramos) July 28, 2019

Esse sorriso inesquecível e essa carreira impecável. Vá em paz, Dona Ruth de Souza. ❤ pic.twitter.com/4vw3zD0VIp — Flávia Alessandra (@FlaviaAleReal) July 28, 2019