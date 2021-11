Amazon Prime produz novelão sobre Maradona

Há um certo consenso no mundo esportivo fora da Argentina de que Pelé foi o melhor jogador de todos os tempos, mas Maradona é sem dúvida mais cultuado em seu país do que o brasileiro por aqui. Grande aposta da Amazon na reta final de 2021, a série biográfica Maradona: Conquista de um Sonho, disponível na plataforma, é um novelão que conta de forma linear a trajetória do jogador. A história começa do começo, no bairro pobre onde ele nasceu, evolui para os principais gramados portenhos, chega à Copa do Mundo que o consagrou e passa pela decadência. Em alguns dos melhores momentos, a produção reproduz jogadas históricas, como o gol de mão contra a Inglaterra em 1986, e nos piores vitimiza o atleta, como se ele fosse vítima do sistema.

Na terra do cartel

Além da série da Amazon, o astro argentino, que foi amigo de Fidel Castro, protagoniza, ele mesmo, a série documental Maradona no México, da Netflix. Nesse caso, a produção aborda uma passagem pouco conhecida da vida do ex-jogador, quando ele dirigiu o Dorados, time da segunda divisão mexicana. Com sete episódios, a produção segue a trajetória errática e conturbada de Maradona no clube que fica em Sinaloa, região conhecida por ser um hub mundial do narcotráfico e berço do capo da cocaína El Chapo Guzman.

Documentário exaltação

O filme mais comovente sobre a vida de Diego Maradona – e também o mais chapa-branca – foi produzido pelo sérvio Emir Kusturica e se chama Maradona by Kusturica. Amigo do ex-jogador, o cineasta obteve acesso total ao craque e teve como ponto de partida os mesmos locais da infância que foram reproduzidos no novelão da Amazon. Kusturica fez uma grande homenagem e deixou um documento histórico que é o mais íntimo registro da vida do ex-jogador.

Depois daquele pênalti

A fórmula da produção da Amazon sobre Maradona é a mesma da série Divino Baggio, da Netflix. O ponto de referência foi o pênalti perdido pelo atacante italiano na Copa do Mundo de 1994 diante do Brasil. O clima também é de novela, os atores parecidos e as coreografias dos gols são bem feitas.

Cidade luz

No momento em que os holofotes do mundo esportivo estão voltados para a ida de Lionel Messi do Barcelona para o PSG, o time francês ganhou um documentário para chamar de seu na Amazon Prime Video. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a série PSG: Cidade Luz – 50 Anos da Lenda é, basicamente, um produto promocional do milionário time francês, que inclusive assina a produção. PSG – Cidade Luz, da Amazon, flagrou os bastidores da chegada da pandemia. A série documental começa com cenas de dentro dos vestiários, do ônibus do time e mergulha no calor do campo com tintas épicas. Como todo roteiro do gênero esporte, o clima é de superação.

Tempo real

A série de suspense Clickbait, da Netflix, não é baseada em fatos, mas tinha tudo para ser. Imagine um sequestro no qual a vítima é exposta nas redes sociais e o algoz pede cinco milhões de visualizações para matar o sequestrado? ClickBait mostra oito visões distintas sobre o sequestro de Nick Brewer. Ele é o típico homem branco, hétero, sis, pai de família, marido amoroso, filho querido, atleta e profissional bem-sucedido, mas após ser sequestrado é filmado segurando um cartaz onde se lê “eu abuso de mulheres”. Esse é o rastilho de pólvora digital que embaça o roteiro.