Amazon inaugura loja exclusiva da Patrulha Canina, com mais de 400 produtos

A nova loja da Amazon está irresistível! Desde 26 de maio, está no ar a página exclusiva da Patrulha Canina, com mais de 400 produtos personalizados à venda, incluindo roupas infantis, material escolar, livros, artigos para festa e uma infinidade de brinquedos. Vale a pena dar uma olhada para se encantar com as opções de presentes, que certamente vão encantar as crianças.

Exibida pela Nickelodeon e produzida pela Spin Master Entertainment, a animação Patrulha Canina, voltada para crianças em idade pré-escolar, mostra um grupo de filhotes e seu líder, o menino Ryder, que protegem a comunidade de Baía da Aventura. A trupe possui grandes habilidades para solucionar os problemas, com veículos descolados e muito humor.

Abaixo, veja alguns dos produtos exclusivos à venda na Amazon.

22 itens da Patrulha Canina à venda na Amazon

Patrulha Canina Veículo Controle Remoto Marshall (R$ 186,90)

Cofrinho Marshal Patrulha (R$ 100)

Conjunto Básico Patrulha Canina (R$ 60,61)

Livro "Patrulha Canina - O Resgate dos Pinguins" (R$ 19,90)

Pelúcia Paw Patrol Rubble Sunny (R$ 102,90)

Vestido Casual Malha Patrulha Canina (R$ 26,47)

Patrulha Canina Figuras Básicas Kitty Catastrophe (R$ 260,47)

Boneco Gigante Chase Patrulha Canina (R$ 299,90)

Livro "Patrulha Canina - ABC Aprendendo as Letras" (R$ 16,99)

Patrulha Canina Pista Meteor Mighty Pups (R$ 339,99)

Galocha Plugt Acqua Patrulha Canina Preto (R$ 89,90)

Patrulha Canina Torre de Vigilância Mighty Pups (R$ 1.036,02)

Conjunto Camiseta e Calça Kely Kety (R$ 98,10)

Patrulha Canina Dino Rescue Dino Patroller (R$ 499,90)

Patrulha Canina Veículo com Controle Remoto Chase (R$ 174,90)

Patrulha Canina Dino Central de Comando (R$ 593,98)

Livro "Patrulha Canina - 365 Atividades e Desenhos para Colorir" (R$ 11,40)

Patrulha Canina Ultimate Police Cruiser (R$ 849,99)

Playset Furgão Patrulheiro Patrulha Canina Sunny (R$ 734,46)

Babuche Plugt Dude Patrulha Canina Chase 3D Azul (R$ 64,90)

Patrulha Canina - Playset Patrulheiro (R$ 319,90)

Veículo Temático Ultimate Sunny (R$ 705,99)

