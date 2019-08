Além de 'Friends', Casa Warner terá destaque para a série 'Riverdale'

Marcada para abrir em 18 de setembro, a Casa Warner by Friends anuncia que terá espaço especial também dedicado à série Riverdale.

Logo ao chegar à Casa, o público terá contato com os misteriosos e sombrios cenários de Riverdale. Term o bote do Passeio de Cheryl e Jason no Rio Sweetwater, que estará ancorado no Boulevard da Praça Pamplona, e, ao fundo, a floresta. Tudo recriado para mostrar a cena que definiu os rumos da trama.

Seguindo em frente, ao passar pelo Balcão de Credenciamento, o visitante recebe uma chave muito especial. E, prepare-se, pois, com ela, você vai ativar surpresas por todos os ambientes. Depois, no lobby, estão as paredes da lanchonete Pop’s, chengado à cabine telefônica e ao passar por ela, um mundo mágico se abrirá com a recriação do La Bonne Nuit Speakeasy, o bar de Veronica.

Mas, a Casa Warner by Friends está mesmo sendo aguarda por sua promessa de uma imersão nos anos 1994, quando a série surgiu, apresentando ao público os amigos Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry), Ross Geller (David Schwimmer).

Em dois andares inteiros, os visitantes poderão fazer uma visita aos melhores momentos das 10 temporadas, com objetos de cena, cenários e referências que definiram esses 25 anos de história. Mas a Casa terá também cenários inspirados em outros sucessos do universo Warner Channel.

Claro que não poderia deixar de ter uma loginha com objetos referente à série, que certamente deixarão os fãs de Friends enlouquecidos.

CASA WARNER BY FRIENDS

Data: 18 de setembro a 6 de outubro

Horário: 10h às 22h

Local: Rua Pamplona, 145 – Bela Vista – São Paulo – SP

Ingressos à venda a partir de 21 de agosto: www.casawarner.com.br

Inteira: R$ 30 / R$ 15.