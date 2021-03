Aguardada reunião de 'Friends' vai ser gravada em um mês, revela David Schwimmer

A aguardada reunião de Friends, que teve que ser adiada por causa da pandemia, finalmente começará a ser rodada em pouco mais de um mês, revelou nesta quarta-feira, 3, o ator David Schwimmer, que interpretou Ross Geller.

"Vai acontecer. Na verdade, daqui a pouco mais de um mês, vou para Los Angeles", declarou o ator de 54 anos em uma conversa com o apresentador de rádio Andy Cohen na SiriusXM.

Leia Também 'Friends' completa 25 anos como uma das séries mais populares da TV

"Finalmente encontramos uma maneira de gravar com segurança, e haverá uma parte que gravaremos em externas por causa, você já sabe, dos protocolos de segurança", completou.

Schwimmer, Jenniffer Aniston (52 anos), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53) e Matthew Perry (51) deveriam ter se reunido para este especial que irá ao ar na plataforma HBO Max em maio de 2020, mas a pandemia do coronavírus atrasou o projeto.

A imprensa dos Estados Unidos publicou que cada um dos atores receberá entre US$ 2,5 milhões e US$ 3 milhões pela participação no encontro.

Apesar de milhões de fãs de Friends estarem há anos ansiosos por novos episódios da série, o especial de reencontro não seria um episódio fictício como tal, mas sim um programa de estilo "retrospectiva", com entrevistas com o elenco.

No momento, é desconhecido quem conduzirá tais entrevistas, mas Schwimmer descartou a apresentadora Ellen DeGeneres e o ator Billy Crystal.

Até 2020, Friends foi transmitido na Netflix, mas a Warner desembolsou mais de US$ 400 milhões para recuperar a atração e integrá-la como um dos diamantes da HBO Max, onde pode ser vista desde maio.

A sitcom estreou em 22 de setembro de 1994 e terminou em 2004, com dez temporadas de sucesso após 236 episódios no ar. Ainda hoje, é um fenômeno para inúmeros fãs ao redor do mundo que ainda estão dispostos a assistir inúmeras vezes, em reprises na TV ou em plataformas digitais, às histórias de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross em Nova York.