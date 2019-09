7 participações especiais que marcaram F.R.I.E.N.D.S

Em seus dez anos de duração, F.R.I.E.N.D.S contou com uma série de participações especiais de atores e humoristas. Eles apareciam interpretando a si mesmos ou personagens da série. Confira as sete participações especiais mais importantes da série:

George Clooney

Hoje um dos atores mais famosos de Hollywood, George Clooney apareceu em um episódio da primeira temporada de F.R.I.E.N.D.S: The One With Two Parts: Part 2. Na história, ele e Noah Wyle, então atores da série ER na vida real, interpretam a si mesmos e saem em um encontro duplo com Monica e Rachel.

Jean-Claude Van Damme

O astro da ação aparece em um episódio duplo da segunda temporada, The One After The Superbowl. No capítulo, o macaco de Ross, Marcel, participa das gravações de um filme do ator.

Julia Roberts

No mesmo episódio de Van Damme, Julia Roberts aparece como Susie, maquiadora do elenco do filme do astro de ação. Depois, descobre-se que a personagem tinha um passado com Chandler.

Bruce Willis

Bruce fez uma participação no episódio The One Where Ross Meets Elizabeth's Dad, da sexta temporada, como ‘sogro’ de Ross, que então namorava Elizabeth. Ele acaba tendo um rápido caso com Rachel.

Winona Ryder

Hoje em Stranger Things, a estrela dos anos 80 apareceu em no episódio The One With Frank Jr., da sétima temporada. Ela interpreta Melissa, uma colega de faculdade com quem Rachel teve um affair.

Brad Pitt

Na oitava temporada, o astro, à época casado com Jennifer Aniston, interpreta Will, amigo de Ross e Monica que sofreu bullying de Rachel no passado. Ele acaba contando que, junto com Ross, tinha um fã-clube contra ela.

Sean Penn

O ator aparece como Eric, noivo da irmã gêmea de Phoebe, Ursula, que acaba confundindo as duas.