7 dicas de séries no streaming para quem ficar em casa no feriadão

Quem vive em São Paulo vai ter um descanso prolongado este final de semana, já que a segunda-feira, 9, é feriado civil no Estado, por conta do aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Quem quiser fugir dos jogos da Copa do Mundo no sábado ou do frio esperado para a segunda-feira, tem diversas atrações garantidas no streaming.

Para este primeiro final de semana de julho, os principais serviços de conteúdo audiovisual online operantes no País trazem diversas novidades, com séries para todos os gostos e estreladas por grandes nomes. Confira, agora, algumas das principais dicas.

Good Girls (Netflix)

Desde a última terça-feira, 3, já está disponível na Netflix a primeira temporada de uma nova série de comédia da plataforma, Good Girls. A série acompanha três donas de casa que passam por dificuldades financeiras e, para sustentar a família, decidem fazer um grande roubo num supermercado.

Para os amantes de série, o trio que protagoniza Good Girls é bem conhecido. Christina Hendricks é a eterna Joan de Mad Men; já Retta é a inesquecível Donna de Parks and Recreation; e Mae Whitman, a Amber de Parenthood, completa o elenco.

The Resident (FOX App)

A grande estreia da semana no canal pago Fox foi a nova série médica The Resident, que acompanha o dia a dia de um hospital nos EUA, com foco nos perigos da negligência de alguns médicos e sob o olhar do residente novato Devon Pravesh (Manish Dayal).

Os dois primeiros episódios da primeira temporada já estão disponíveis no serviço de streaming do canal, o FOX App. Os próximos entram na plataforma logo após a exibição na TV, às quarta-feiras, 22h15.

Matt Czuchry, de The Good Wife e Gilmore Girls, e Emily VanCamp, de Revenge e Capitão América: Guerra Civil, são alguns dos nomes mais famosos do elenco.

SuperMansion (Crackle)

Desde o dia 1º de julho já está disponível no serviço de streaming da Sony no País, o Crackle, a terceira temporada da série animada SuperMansion. Feita em stopmotion, a animação é voltada ao público adulto.

SuperMansion conta a história de heróis irrelevantes para a sociedade e que tentam sobreviver nos dias de hoje. A comédia, com muito humor ácido, é dublada no áudio original por nomes como Bryan Cranston, Keegan-Michael Key, Chris Pine e Yvette Nicole Brown.

Samantha! (Netflix)

A sexta-feira, 6, está cheia de estreias nos serviços de streaming. A principal delas é Samantha!, a primeira série de comédia da Netflix no Brasil. Todos os episódios do primeiro ano já estão disponíveis.

A série acompanha a vida da protagonista Samantha, vivida por Emanuelle Araújo, uma grande estrela mirim dos anos 80 que tenta manter a fama nos dias atuais. A comédia, que o público já compara à vida da cantora Simony, tem participações especiais de nomes como Grethcen e Alessandra Negrini.

The Good Fight (Amazon Prime)

Também nesta sexta-feira, chega ao serviço de streaming Amazon Prime a segunda temporada de The Good Fight, série de advocacia que serve como continuação para The Good Wife, com a atriz Christine Baranski reprisando o seu papel de Diane Lockhart.

Depois de uma primeira temporada intensa e que segue bem o modelo da série original, produzida por Ridley Scott e escrita por Michelle e Robert King, os novos episódios trazem também de volta Rose Leslie, de Game of Thrones, como a jovem advogada Maia Rindell e Cush Jumbo, que também retorna de The Good Wife, como a destemida Lucca Quinn.

Anne With an E (Netflix)

Mais uma estreia da Netflix nesta sexta-feira, 6, é a segunda temporada de Anne With an E. A série é baseada no livro Anne de Green Gables, de 1908, de Lucy Maud Montgomery.

Anne With an E segue uma garota orfã, vivida por Amybeth McNulty, no final século XIX. A nova temporada chega com 10 episódios, três a mais que a anterior.

Sharp Objects (HBO Go)

Cinco vezes indicada ao Oscar, Amy Adams é a estrela da nova minissérie da HBO, Sharp Objects, que estreia na TV e também no serviço de streaming HBO Go neste domingo, 8, às 22h. A produção, com oito episódios, é baseada no bestseller homônimo de Gillian Flynn, autora do livro Garota Exemplar, que estreia como produtora executiva de TV na minissérie.

Sharp Objects segue a repórter Camille Preaker (Adams), que retorna à sua cidade natal para cobrir as notícias do provável assassinato de duas jovens pré-adolescentes. Na cidade, Camille tenta construir um quebra-cabeça psicológico sobre seu próprio passado, ao passo que se identifica com as jovens vítimas.

A minissérie chama a atenção também por ser dirigida por Jean Marc Vallée, responsável por Big Little Lies, também da HBO, que foi um grande sucesso de audiência e em premiações de TV, que vai retornar para uma segunda temporada no ano que vem com a volta de Nicole Kidman e Reese Whiterspoon, além da participação de Meryl Streep. Para quem gosta de maratona, vale a pena ver, ou rever, Big Little Lies antes da estreia de Sharp Objects.