50 anos da chegada à lua é tema de produções na TV e no streaming

Há 50 anos, o homem pousava pela primeira vez na lua. Em comemoração à data, canais da TV paga e plataformas de streaming exibirão neste sábado, 20, produções que vão de documentários a filmes de ficção. Confira a lista:

'Pouso na Lua: Os Vídeos Perdidos'

History Channel

20h40

O documentário inédito produzido por Jessica Conway (Batalha dos Deuses) conta a história da chegada à lua a partir da perspectiva de três astronautas que embarcaram na missão do Apollo 11: Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin. A produção conta com material exclusivo e imagens até então não divulgadas.

'A Conquista da Lua'

History Channel

21h30

Dividido em duas partes, o especial aborda o contexto histórico e político da missão Apollo 11, abordando temas como Guerra Fria, avanços tecnológicos e dramas pessoais dos astronautas.

Maratona 'From The Earth to the Moon (Da terra à Lua)'

HBO

A partir das 10h

Vencedora do Emmy na categoria de melhor minissérie, From The Earth to The Moon será exibida neste sábado pela HBO. A maratona inclui todos os 12 episódios, que foram remasterizados digitalmente. No elenco, estão nomes como David Andrews e Tom Hanks, que também assina a produção.

'O Dia Em Que Caminhamos na Lua'

Smithsonian Channel

22h

O canal da TV paga Smithsonian Channel estreia na noite deste sábado o documentário O Dia Em Que Caminhamos Na Lua. A partir de imagens e depoimentos de técnicos, astronautas e seus familiares, a produção conta em uma hora a história de um dos maiores momentos da história. O canal também lançou um aplicativo de realidade aumentada para celebrar o aniversário de 50 anos do pouso na lua.

'O Primeiro Homem' e outros

Now

A plataforma de streaming Now reúne uma série de produções, entre filmes e documentários, sobre a chegada do homem à Lua. Além da estreia de O Primeiro Homem, filme da Telecine que concorreu a diversos prêmios como Oscar, BAFTA e Cannes, a plataforma disponibilizará títulos como Viagem à Lua, Os Eleitos - Onde o Futuro Começa; Armageddon; e Perdidos no Espaço.