5 sugestões de série para quem ficou órfão de 'Game of Thrones'

Game of Thrones chegou ao fim no último domingo, 19, encerrando a épica canção de gelo e fogo. Para os fãs que se sentem abandonados com o fim da série, o Caderno 2 separou cinco títulos promissores em termos de produção e roteiro. Confira:

His dark materials

Quem assistiu ao último episódio de Game of Thrones na HBO provavelmente viu o trailer de His dark materials, série britânica produzida e distribuída pela BBC One em parceria com a HBO. A trama, baseada na série literária de Philip Pullman, se desenrola a partir de Lyra, menina órfã que foge da universidade em que mora para buscar um amigo desaparecido. Lyra cruza com Will, um menino que descobre como viajar entre mundos.

The Lord of The Rings

A adaptação da saga de J.R.R Tolkien ainda não tem data de estreia, mas já é considerada a série mais cara de todos os tempos. Com cinco temporadas previstas, a série será lançada pela Amazon e se passará antes dos eventos descritos em A Sociedade do Anel.

Vikings

Criada por Michel Hirst para o History Channel, a aclamada série foi ao ar em 2013 e está na quinta temporada. Vikings é inspirada em contos noruegueses da Escandinávia medieval e conta a história de Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos.

Westworld

Outro seriado da HBO que teve trailer exibido antes do último episódio de Game of Thrones, Westworld foi ao ar em outubro de 2016. Criada por Jonathan Nolan and Lisa Joy e baseada no filme homônimo de 1973, WW se passa em um futuro um tanto distópico, em que humanos criam robôs a sua imagem e semelhança para servirem de atrações em parques de diversão. A série conta com Rodrigo Santoro e é uma boa pedida para quem sentirá falta da abertura de Game of Thrones.

Cursed

Com lançamento previsto para este ano, a série americana reimagina a lenda do Rei Arthur. Contada a partir da perspectiva de Nimue, uma heroína adolescente destinada a se tornar a poderosa e trágica Dama do Lago, a história é baseada no livro homônimo de Frank Miller e Tom Wheeler. No elenco, estão Katherine Langford (13 Reasons Why), Devon Terrel e Gustaf Skarsgard. Zetna Fuentes será a diretora e produtora executiva dos dois primeiros episódios.