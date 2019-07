5 filmes clássicos infantis para assistir na Netflix

As plataformas de streaming oferecem boas opções de diversão para os momentos de calmaria das férias escolares. O Caderno 2 separou cinco filmes clássicos infantis disponíveis na Netflix. Confira:

Cinderella

Mais antigo da lista, Cinderella foi lançado pela Disney em 1950. Baseado no conto de fadas homônimo de Charles Perrault, o filme conta a história da pequena órfã Cinderella, que é forçada a trabalhar como empregada dentro de seu próprio castelo por sua madrasta, Lady Tremaine. Sua vida muda quando uma fada madrinha e vários ratinhos conseguem fazê-la ir a um baile, onde conhece um príncipe encantado.

Mulan

Lançado em 1998, o clássico da Disney se inspira em uma lenda para contar a história de Fa Mulan, jovem aflita com a saúde do pai que decide se disfarçar de homem para poder se alistar no exército no lugar de ser mãe. Acompanhada pelo pequeno dragão Mushu, um ex-guardião desonrado, e por três companheiros da época de recruta, Mulan consegue derrotar o líder huno Shan Yu e salvar seu imperador.

Toy Story

O primeiro filme da franquia, lançado em 1995, acompanha os brinquedos do menino Andy. Woody, Buzz Lightyear e seus companheiros têm vida própria, embora finjam que não quando estão perto de humanos. Uma sugestão é maratonar toda a história como preparação para Toy Story 4, que chegou aos cinemas em junho.

Vida de Inseto

A animação da Pixar foi lançada em 1998 e conta a história de Flik, uma formiga macho bastante desastrada que vive em uma comunidade oprimida por gafanhotos. Para ajudar sua comunidade, sai em busca de ‘insetos guerreiros’ – que não são bem como o esperado.

A Nova Onda do Imperador

O filme dos anos 2000 conta a história de um imperador adolescente, Kuzco, transformado em lhama por Yzma, ex-conselheira do império. Sem muitas opções, aceita a ajuda de Pacha, líder humilde de um vilarejo.