5 bares para assistir à ‘final’ de Game of Thrones

O episódio que encerra a batalha pelo Trono de Ferro irá ao ar neste domingo, 19, às 22h. Em São Paulo, diversos bares transmitirão o último capítulo de Game of Thrones. Confira 5 casas com programação especial para a ‘final’ de GoT:

Vila 567

Localizado na Vila Madalena, o Vila 567 contará com decoração temática e sósias dos personagens da série. O episódio será transmitido em telões de 6 metros quadrados. Oito televisões serão espalhadas pelo espaço. Quem entrar no Vila depois das 20h30 ganhará pipoca e uma bebida à escolha (Heineken, caipirinha, refrigerante ou água). A casa também sorteará garrafas do uísque White Walker, feito pela Johnnie Walker, em parceria com a série Game of Thrones, além de um kit temático da série.

Vila 567. Rua Aspicuelta, 567, Vila Madalena. Aberto das 15h às 02h. Reservas pelo e-mail reservas@vila567.com.br.

Godot Clube de Amigos (Vila Verde)

O Godot Clube de Amigos, na Vila Verde, fará sorteio de camisetas temáticas de Game of Thrones durante a transmissão do último episódio. Além disso, os clientes contarão com drinks especiais, como hidromel e vinho produzido à imagem e semelhança do tomado na série. A capacidade aproximada é de 100 pessoas sentadas.

Godot Clube de Amigos. R. Barão de Godofredo, 8 - Vila Verde. Aberto das 18h às 06h. Entrada gratuita.

Boteco do Juca

O Boteco do Juca, na Mooca, é uma boa opção para quem quer ver o último episódio em clima de pub. Drinks autorais dedicados ao seriado estão na cartela do bar: um dedicado ao fogo e outro ao gelo. Em cada transmissão, uma caneca personalizada é sorteada entre os presentes. A entrada é gratuita e o espaço comporta até 80 pessoas sentadas. A outra casa do Juca, localizada no mesmo bairro, também terá transmissão do último episódio.

Boteco do Juca. Rua Ibipetuba, 182 - Mooca. Aberto das 17h às 00h. Entrada gratuita.

Avareza Beer & Burger (Augusta)

O Avareza Beer & Burger, na rua Augusta, terá dois telões para transmitir o último episódio de Game of Thrones. A casa oferece cardápio elaborado pelo ex-MasterChef Fernando Cavinato Bianchi com 7 diferentes tipos de hambúrgueres, além de cervejas artesanais. A entrada é gratuita e a capacidade é de 100 pessoas.

Avareza Beer&Burger. Rua Augusta, 591 - Consolação. Aberto das 14h às 23h59. Entrada gratuita.

Willi Willie Bar e Arquearia

Na zona Sul, o Willi Willie Bar e Arqueria também transmitirá o episódio final de GoT. Além do seriado e do bar, os clientes também podem praticar arco e flecha.

O bar estará aberto a partir das 19h e tem capacidade para até 300 pessoas. Todas as mesas já estão reservadas, mas ainda há espaço para quem quiser assistir em cadeiras ou em pé.

Willi Willie Bar e Arquearia. Al. dos Pamaris, 30, Indianópolis. Aberto a partir das 19h. R$ 20.