5 assuntos pendentes para os fãs de 'Game of Thrones'

Não era de se esperar que todas as perguntas fossem respondidas, as tramas secundárias resolvidas e que os personagens dessem um adeus adequado. Mas o episódio final de Game of Thrones tentou dar uma conclusão para história. Mas muitas perguntas ficaram sem resposta e esse material pode até ser usado em sequências. Eis algumas questões não resolvidas.

Ainda há a Patrulha da Noite?

“Ainda existe a Patrulha da Noite?” Jon Snow perguntou a Tyrion quando estava sendo banido para a Muralha. Uma pergunta justa. Os Caminhantes Brancos foram aniquilados. Os selvagens agora são aliados. O Muro foi destruído perto de EastWatch e os vários castelos ao logo da Muralha estão sem ninguém. Há algum objetivo em restaurá-los?

Casa Reed nos deixou no ar

Vimos o companheiro de Ned Stark, Howland Reed, só no flashback da Torre da Alegria. O que aconteceu com ele?

Dorne não é Done

Houve uma breve menção de Varys de que havia um novo príncipe de Dorne. Mas quem é ele? Como chegou ao poder quando todos os homens da linhagem Martel foram assassinados? Seria Quentyn?

Quem era a Voz que surgiu nas Chamas?

Varys nunca soube o que a voz nas chamas disse quando o feiticeiro usou partes do seu corpo num ritual mágico. Kinvara prometeu contar, mas não o fez. E agora jamais saberemos.

Onde estão alguns personagens abandonados?

Em Pentos, por exemplo, Ilyrio Mopatis, que hospedou Viserys e Dany na Temporada 1 e Varys e Tyrion na Temporada 5, lamentou apoiar uma restauração do poder Targaryen? Em Quarth, Quaithe, que tinha o poder da premonição, chegou a dar um último olhar místico em Dany? Em Braavos, Jaqen H’ghar, que treinou Arya, soube das façanhas da sua pupila? Em Meere, Dario Naharis conseguiu estabelecer a paz embora não tivesse interesse real nisso? Salladhor Saan recuperou os navios que empresou a Stannis? Muitos personagens foram descartados à medida que a série perdia interesse nas terras além do Mar Estreito. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO