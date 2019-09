25 anos de Friends: qual é o melhor episódio da história da série?

Entre setembro de 1994 e maio de 2004, Friends emplacou 10 temporadas e 236 episódios. Com capítulos de 20 a 22 minutos, a série ficou conhecida por seu roteiro ágil e diálogos cômicos. No total, foi indicada a 62 prêmios Emmy.

Em comemoração aos 25 anos do lançamento de Friends, que se completam neste domingo, 22, o Estado conversou com alguns fãs sobre os melhores momentos da série. Confira as opiniões e vote na nossa enquete:

“Bom, todos são os melhores episódios. A série é ótima, um melhor que o outro! Um muito bom é quando todos os personagens principais vão a Las Vegas, muita loucura para dois episódios só. Outro dos meus favoritos é o casamento do Ross com a Emily, porque além dele se enganar e dizer o nome de Rachel, se inicia ‘Mondler’ [O casal Monica e Chandler]”. (Larissa Calixto, estudante).

“‘Aquele em que todos ficam sabendo, 14º episódio da 5º temporada, tem a cena mais hilária e marcante para mim. É quando a Phoebe e a Rachel, após prometerem ao Joey guardar segredo sobre o relacionamento de Chandler e Monica, estão no novo apartamento do Ross e flagram o casal Mondler aos beijos e tentam impedir que o Ross veja a cena. O “MY EYEEEEES” da Phoebe é uma das minhas lembranças favoritas da série”. (Gabriela Idalgo, estudante de psicologia).

“Minha cena favorita, que coincidentemente já aconteceu comigo, é do episódio Aquele em que Ross fica doidão, na hora das confissões. Uma amiga nossa passou um tempo fora e quando voltou tínhamos muito a contar, mas segredinhos também. As reações de todos foram tão épicas que eu sempre associo a essa cena”. (Larissa Leoneli Thomaz, assistente de seguros).

“O meu episódio preferido é o do pedido de casamento do Chandler e da Monica, porque ele amava tanto ela que superou o medo de casamento e tomou a iniciativa!” (Shirley Moura, técnica de enfermagem).

Relembre

O Estado elencou o melhor episódio de cada temporada de Friends, de acordo com avaliações dos fãs na plataforma IMDB. Confira a lista e vote na enquete abaixo:

Temporada 1, episódio 7: Aquele do Blecaute

Temporada 2, episódio 14: Aquele com o vídeo da formatura