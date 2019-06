11 séries de 'high school' para esperar novos episódios de 'Euphoria'

Euphoria é a série do momento. Produzida por Drake e com Zendaya como a atriz principal, a nova produção da HBO conta a história de um grupo de adolescentes de um "high school" (o que seria equivalente ao nosso ensino médio) que tentam vencer suas angústias e outros problemas com um uso desenfreado de drogas, muito sexo, e às vezes, violência. Pelo primeiro episódio, pode-se destacar a atenção da produção para a geração Z, pós-millenial.

A série é exibida todos os domingos, na HBO e no HBO Go, às 23h (são oito episódios no total).

Mas enquanto você espera pelo próximo, selecionamos aqui outras 11 séries em que o "high school" aparece de maneira fundamental — embora, na maioria das vezes, com bem menos drogas e sexo (a exceção é Skins, só para constar).

Barrados no Baile (Beverly Hills, 90210) — 1990-2000

Um grupo de amigos de Beverly Hills, Califórnia, constrói seu caminho na vida dos dias de escola até a idade adulta. De Darren Star, com Jason Priestley, Shannen Doherty, Luke Perry

Buffy: A Caça-Vampiros (Buffy the Vampire Slayer) — 1997-2003

Uma jovem mulher, destinada a assassinar vampiros, demônios e outras criaturas, lida com sua vida lutando contra o mal com a ajuda de seus amigos. De Joss Whedon, com Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, Alyson Hannigan

That '70s Show (1998-2006)

Uma sitcom que conta a história de um grupo de amigos adolescentes, suas dúvidas e seu amadurecimento, no Wisconsin (EUA) dos anos 1970. De Mark Brazill, Bonnie Turner, Terry Turner, com Ashton Kutcher, Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis

Freaks and Geeks (1999)

Uma estudante meio nerd começa a sair com um grupo de desajustados enquanto seu irmão mais novo navega pelo seu ano de calouro. De Paul Feig, com Linda Cardellini, John Francis Daley, James Franco

O.C.: Um Estranho no Paraíso (The O.C.) — 2003-2007

Uma juventude problemática se envolve nas vidas de um grupo de pessoas muito ricas do Orange County, na Califórnia. De Josh Schwartz, com Mischa Barton, Adam Brody, Peter Gallagher

Todo Mundo Odeia o Chris (Everybody Hates Chris) — 2005-2009

Um jovem afro-americano tenta sobreviver sua família disfuncional e uma escola toda branca nos anos 1980. De Ali LeRoi, Chris Rock, com Terry Crews, Tichina Arnold, Tequan Richmond

Friday Night Lights (2006-2011)

Na pequena cidade de Dillon, Texas, a noite que importa é a sexta-feira, quando o time de futebol americano da escola está em campo. De Peter Berg, com Kyle Chandler, Connie Britton, Zach Gilford

Skins (2007)

A história de um grupo de adolescentes britânicos tentando crescer e encontrar amor e felicidade em meio a pais e professores questionáveis. De Jamie Brittain, Bryan Elsley, com Kaya Scodelario, Hannah Murray, Nicholas Hoult

Gossip Girl (2007-2012)

Adolescentes privilegiados do Upper East Side, em Nova York, não conseguem esconder segredos de uma blogueira malvada que está sempre observando. De Stephanie Savage, Josh Schwartz, com Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley

Glee: Em Busca da Fama (Glee) — 2009-2015

Um grupo de desajustados ambiciosos tenta escapar das duras realidades da high school ao se juntar a um clube musical. De Ian Brennan, Brad Falchuk, Ryan Murphy, com Lea Michele, Jane Lynch, Matthew Morrison

Merlí (2015)

Série sobre um professor de filosofia do high school, que ensina de um jeito original, e sobre os estudantes de sua turma, incluindo o próprio filho. De Héctor Lozano, com Francesc Orella, Pere Ponce, Carlos Cuevas

