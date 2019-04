10 teorias sobre a 8ª temporada de 'Game of Thrones'

A oitava temporada de Game of Thrones está chegando: a estreia é no domingo, dia 14 de abril, depois de uma cruel espera de mais de um ano. Agora, o fim está mais próximo do que nunca, mas ainda há tempo de explorar algumas teorias de fãs (a maioria delas elaborada no Reddit) sobre o que vai acontecer na próxima temporada de GoT.

O primeiro episódio da última temporada de Game of Thrones vai ao ar no domingo, 14, às 22h (horário de Brasília). A HBO terá sinal liberado para a estreia, inclusive para não-assinantes no Brasil.

Antes, talvez seja o caso de relembrar o que aconteceu nas sete temporadas da série até aqui e também os personagens mortos.

A última cena que vimos da série foi o Rei da Noite – o misterioso vilão cujas motivações ainda são completamente obscuras – montado em seu dragão de gelo derrubando a Muralha que por milhares de anos protegeu os humanos. O que vai acontecer agora?

O final da série tem agora a difícil missão de agradar fãs e críticos.

Veja a seguir algumas das principais teorias sobre o fim de Game of Thrones

(A partir daqui há spoilers das primeiras sete temporadas)

1. Bran Stark é o Rei da Noite

Agora já não resta dúvidas de que Bran Stark será um personagem chave na definição das histórias de Game of Thrones, mas uma das teorias mais discutidas na internet é a de que ele é na verdade o próprio Rei da Noite. Suas viagens no tempo podem ter "travado" nele uma conexão com o vilão.

Ele também pode ser o "alvo" do Rei da Noite — o ator que interpreta o vilão, Vladimir Furdik, disse à Entertainment Weekly que o personagem "tem um algo que ele quer matar". A onisciência do "Corvo de Três Olhos" pode ser um obstáculo no objetivo do Rei da Noite, ou, pior ainda, seu próprio objetivo (uma vingança de uma rivalidade profunda do passado? Talvez).

2. Jaime vai matar Cersei

Fãs especularam ao longo dos anos se Jaime é o "valonqar" que vai matar Cersei (uma profecia da vida da irmã diz que ela se casaria com um rei (Robert Baratheon), se tornaria rainha, teria 3 filhos e veria todos eles morrerem. Nos livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo, a profecia segue e diz que ela vai ser morta por um "valonqar", um irmão mais novo. O senso comum diz que seria Tyrion, mas e se for Jaime?

Ele é quem tem maior proximidade com Cersei agora que seus três filhos estão mortos, e os dois irmãos-amantes não estão no melhor momento de sua relação (Jaime parece realmente decepcionado quando Cersei decide trair sua promessa para Jon e Daenerys e não ajudar na luta contra os mortos). Em um dos trailers recentes, Jaime aparecendo dizendo que vai cumprir sua parte e lutar ao lado dos vivos.

3. Arya vai matar Cersei (usando a face de Jaime)

Arya vai usar suas habilidades dos Homens Sem Face para matar Jaime, roubar seu rosto e conseguir se aproximar de Cersei — a pessoa no topo da sua "lista de mortes", numa vingança à execução de Ned Stark ainda na primeira temporada.

4. Melisandre vai reviver Viserion

Uma das teorias mais malucas que está rodando por aí é a de Melisandre vai reviver Viserion.

Daenaerys usaria seu "sangue de dragão" para recuperar Viserion das mãos do Rei da Noite, quebrando o feitiço do vilão com o dragão morto. Com uma ajudinha do Senhor da Luz, Melisandre traria Viserion de volta à vida.

5. Jon Snow vai trair Daenerys

Uma teoria sugere que Jon Snow terá que trair Daenerys para se tornar o Princípe Que Foi Prometido e derrotar os Caminhantes Brancos de uma vez.

Antiga especulação entre fãs, Jon Snow seria o Azor Ahai renascido, ou seja, o lendário guerreiro obrigado a sacrificar a esposa para criar uma arma especial, a Lightbringer. O sacríficio poderia envolver Daenerys ou um de seus dragões, por exemplo.

6. Samwell Tarly está escrevendo As Crônicas de Gelo e Fogo

Uma teoria preferida dos fãs sugere que Samwell Tarly represente George R. R. Martin nos livros e esteja ele próprio escrevendo a história de Game of Thrones.

O próprio Martin disse na Comic Con San Diego em 2014: "Tyrion é que eu gostaria de ser, mas Sam provavelmente está mais perto do que de fato sou".

Quando Sam chega à biblioteca da Citadela, na temporada 7, ele vê grandes esferas penduradas no teto, parecidas com as que aparecem na abertura da série, levando fãs a comentarem novamente essa teoria. Em um diálogo também na 7.ª temporada, com o arquimeistre Ebrose, Sam sugere um nome um pouco mais poético para a "as crônicas da guerra depois da morte do Rei Robert"... As Crônicas de Gelo e Fogo talvez seja, não?

7. Jon Snow vai se tornar o Rei da Noite

Um fã no Reddit sugeriu que o Rei da Noite não pode ser morto, apenas substituído.

"O único jeito de derrotá-lo é alguém 'puxar para fora' o vidro de dragão do seu peito, usado para criá-lo em primeiro lugar. Fazendo isso, o Rei da Noite 'morreria', mas em vez de acontecer o que acontece quando alguém mata um caminhante branco, nenhuma das criaturas que ele criou morreriam também. Elas iriam, na verdade, perder o controle e começar a fazer basicamente qualquer merda que quisessem.

"Para prever esse cenário, alguém teria que tomar o lugar do Rei da Noite ao ser perfurado com a adaga de vidro de dragão retirada", escreveu o usuário AnghkoR_, no Reddit. Com seu espírito heróico, Jon seria a pessoa a fazer isso, controlando as criaturas de volta para o norte. Possivelmente, no futuro, ser o Rei da Noite corromperia a personalidade de Jon, iniciando uma nova época de batalhas, num ciclo infinito.

8. Daenerys está grávida do filho de Jon Snow

Desde o feitiço "mal-sucedido" de Mirri Maz Duur na primeira temporada, sabemos que Daenerys não pode mais ter filhos (sendo portanto a última Targaryen. Até Jon... ah, não sei). Mas como o próprio Jon já apontou, Mirri não é uma fonte confiável. Além disso, a própria bruxa dizia que a vida era paga com a morte, e a passagem de Viserion pode ter "liberado" Daenerys do feitiço. Depois do "amor" no barco no fim da sétima temporada, a teoria parece apenas justificada.

9. Tyrion está apaixonado por Daenerys

Por que Tyrion olha com raiva para a cena em que Jon Snow e Daenerys finalmente vão para a alcova no fim da sétima temporada? Uma teoria de fãs sugere que ele está na verdade completamente apaixonado por Daenerys (foi ele quem a aconselhou a mandar Ser Jorah ir se tratar longe dali e também a deixar Daario Naharis para trás em Essos).

10. Tyrion é um Targaryen

Outra teoria que vem de tempos diz que Tywin Lannister não era de fato pai de Tyrion — ele seria filho de Aerys Targaryen, o Rei Louco, que era apaixonado por Joanna Lannister. Tywin diz antes de morrer, pelas mãos do próprio Tyrion, "você não é o meu filho". O sentido da figurado da frase pode ser real, afinal?

Onde cada personagem de Game of Thrones está?

Veja alguns trailers da oitava temporada de Game of Thrones