10 comédias românticas para amenizar os dias de reclusão

Será um período complicado para todos, todos mesmo, afinal nunca estivemos em uma situação tão grave quanto esta. O coronavírus nos obriga a ficar em casa, longe do contato social. Vamos seguir as recomendações oficiais e atender o apelo dos órgãos responsáveis e ficar longe das ruas, do trabalho, da escola. E, para driblar um pouco essa fase e se divertir um pouco, selecionamos algumas das mais clássicas comédias românticas, que podem ajudar a amenizar a situação atual.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Veja a seguir a lista de 10 filmes do gênero, de várias épocas, que podem ser vistos na sua telinha, em operadoras de streaming, on demand, canais fechados e ainda nos abertos, vale dar uma procuradinha. Tem na Netflix, no YouTube, e outras plataformas.

Em A Princesa e o Plebeu (1953), dirigida por William Wyler, a romântica história da princesa que quer conhecer o mundo fora do palácio. Ela é Ann, interpretada pela sempre bela Audrey Hepburn, e decide passar um tempo como uma simples garotos em Roma. Mas eis que o repórter americano Joe Bradley, vivido por ninguém menos que Gregory Peck, descobre a verdade e passará a acompanhá-la pela cidade.

Difícil que não tenha assistido ao menos uma vez a Uma Linda Mulher (1990). Dirigido por Garry Marshall, traz a história da jovem e bela prostituta Vivi (Julia Roberts) que, ao ajudar o empresário Edward (Richard Gere), acaba ficando mais tempo ao dispor do bonitão. Ela terá de superar muitos obstáculos, e ele também, mas nesse jogo social e romântico, muitas cenas que ficam guardadas na memória.

Como deixar passar o Sintonia de Amor (1993)? Esse clássico dirigido por Norah Ephron, que conta a história de um homem viúvo e solitário, Sam (Tom Hanks) com seu pequeno filho, Jonah (Ross Malinger). Em uma noite, o menino entra em contato com uma estação de rádio e revela como é a vida deles. E aí surge a jornalista Annie Reed (Meg Ryan), que vai se comover com o relato, procurando se aproximar da dupla.

Como não parar para ver Mensagem para Você (1998) toda vez que é exibido? Sob a direção de Nora Ephron, filme mostra a relação conflituosa entre o dono de uma grande rede de livrarias, Joe Fox (Tom Hanks), que acaba com o negócio de uma pequena e tradicional concorrente, que pertence à delicada Kathleen (Meg Ryan). Os dois acabam se conhecendo via email, trocam inúmeras mensagens, mas uma hora precisarão se conhecer.

Na divertida história de O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997), dirigida por P.J. Hogan, Julia Roberts é Julianne, que se prepara para participar do enlace de seu ex-namorado e grande amigo, vivido por Dermot Mulroney. Ela recebeu o convite, de forma inesperada, ficou abalada e decidida a reconquistar o rapaz, custe o que custar. Mas, no meio do caminho tem a noiva, Cameron Diaz.

Dirigido por Joel Zwick, Casamento Grego (2002) traz à tela os conflitos de uma família grega, seus costumes, tradições, e a rebeldia da filha Toula Portokalos (Nia Vardalos), que acaba se apaixonando por Ian (John Corbett), um rapaz de outra origem. Entre muitas confusões familiares, frases maravilhosas da matriarca da família, o casal vai encarar a união, mas o jogo será duro.

Uma linda história de amor é o que a gente confere em Diário de uma Paixão (2004), que tem direção de Nick Cassavetes. Tudo começa nos anos 1940, na Carolina do Sul, quando dois jovens, ela é a rica Allie (Rachel McAdams) ele um operário, Noah (Ryan Gosling), se apaixonam. A relação sofre com os conflitos sociais, mas o pior será a guerra, que irá separá-los. Mas a força dessa paixão será maior, mas terá de enfrentar novas provas.

Daqueles filmes que te divertem, E Se Fosse Verdade (2005), dirigido por Mark Water, tem enredo com toque sobrenatural. Ao alugar um apartamento, David (Mark Ruffalo) nem de longe ia imaginar que o local teria uma dona, que não quer sair dali de forma alguma. Eis que Elizabeth (Reese Witherspoon) está sempre em seu caminho pela casa e logo os dois são descobrir que a jovem, na verdade, é um fantasma, ou quase isso.

Filme de 2004, Alguém Tem que Ceder, com direção de Nancy Meyers, mostra a divertida relação entre o mulherengo Harry (Jack Nicholson) e Erika (Diane Keaton). Ele só quer namorar novinhas, ela é escritora e independente. Como Harry sofre um enfarte e vai precisar muito da ajuda de Erika, os dois começam a desenvolver uma relação mais próxima, algo que não estava planejado nem pensado.

E aqui um mais recente, que está na Netflix. Meu Eterno Talvez. Sob a direção de Nahnatchka Khan, comédia romântica traça a história de dois amigos de infância, que se reencontram tempos mais tarde. Sasha (Ali Wong) agora é uma renomada chef e Marcus (Randall Park)não foi muito adiante. Ao se reencontrarem, antigos sentimentos afloram, dificultando a aproximação. Participação de Keanu Reeves.