Zé Celso pode disputar prêmio de crítica internacional

O diretor do Teatro Oficina Zé Celso foi indicado pela Associação Brasileira de Críticos de Teatro – vinculada à International Association of Theatre – para o Thalia Prize, uma premiação que homenageia artistas e pensadores da cena que contribuíram com novas formas de apreciar as artes do palco em todo mundo, entre eles, o italiano Eugenio Barba, fundador do Odin Teatret, na Dinamarca, vencedor em 2014.

A indicação será avaliada e o vencedor anunciado em cerimônia no Canadá em setembro. “Zé Celso tem produção artística reconhecível e atrelada à reflexão”, justifica a presidente da seção Brasil Daniele Avila Small.

