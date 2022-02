Vendas de ingressos para o musical 'A Família Addams'

O musical A Família Addams estreia dia 10 de março, no Teatro Renault, em São Paulo, com um elenco estrelado: Marisa Orth será Morticia Addams e Daniel Boaventura viverá Gomez na produção.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (4), por preços que variam entre R$ 75 e R$ 350, nas bilheterias (sem taxa de conveniência) e no site da Tickets for Fun (com taxa de conveniência).

A comédia musical é baseada nos personagens da Família Addams criados pelo cartunista Charles Addams, que em seus desenhos mostrava uma estranha família americana com afinidade por coisas macabras.

Escrito por Rick Elice e Marshall Brickman com músicas de Andrew Lippa, o espetáculo estreou na Broadway em 2009, estrelado pelos vencedores do Prêmio Tony Nathan Lane e Bebe Neuwirth nos papéis de Gomez e Morticia Addams.

No Brasil, A Família Addams já teve uma primeira bem sucedida temporada há uma década, no Teatro Renault. Totalmente repaginada, a nova montagem tem direção geral e set designer de Federico Bellone, supervisão musical de Miguel Briamonte, direção musical de Thiago Rodrigues, figurinos de Fabio Namatame e coreografia de Marta Melchiorre.

Teatro Renault

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista, São Paulo – SP

Sessões

Quintas e sextas, às 21h. Sábados, às 16h e 21h, e Domingos, às 15h e 20h.