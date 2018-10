Um encontro entre profissionais e fãs de musicais

A primeira edição aconteceu em 2016, quando a consolidação do teatro musical já era um fato. Dispostos a celebrar os artistas e também a incentivar o estudo do gênero, os produtores Jessé Scarpellini e Lurryan Nascimento, à frente da Dracma Núcleo Criativo, organizaram um encontro. O sucesso inspirou uma segunda jornada que, por sua vez, impulsionou o terceiro evento, intitulado O Dia dos Musicais, que acontece no Clube Hebraica, nesta terça-feira, 30.

Serão mais de 10 horas de programação, que vai reunir de debates a apresentações de pocket shows dos musicais Na Pele e Os Últimos 5 Anos, além da representação na íntegra de Cargas D’Água – Um Musical de Bolso. “Pensando em atrair o espectador comum para O Dia dos Musicais, trouxemos os espetáculos e as atrações que acontecem durante todo o dia em dois teatros”, comenta Nascimento. “Serão muitas opções, palestras de empreendedorismo no mercado te teatro musical, espetáculos da Broadway e nacionais, bate papo com os produtores e elenco, o Cinemaokê para que todos possam interagir com filmes musicais e, ao final, acontecerá o show Identidade, que vai reunir grandes artistas do mercado musical em um show inédito.”

O Cinemaokê será uma atração à parte, pois será uma espécie de sessão cosplay, ou seja, os participantes podem se transformar em seus personagens preferidos e unir vozes em um karaokê com diversos hits dos musicais exibidos por uma grande tela de cinema.

A proposta básica é que o visitante tenha uma noção aprofundada de todos os processos de realização de um musical, desde a preparação para uma audição (do lado dos artistas) até o planejamento de custos (função dos produtores). Assim, independente das aulas que serão ministradas o dia inteiro, o participante contará com atrações como a palestra gratuita Contrato: O Melhor Papel da

Sua Carreira, que será ministrada por Jonathas Joba, Julia Duarte, Luciana Millano e Fábio Cadôr. Eles vão bater um papo entre profissionais e aspirantes ao mercado de Teatro Musical, discutindo e esclarecendo pontos importantes que todos os artistas deveriam saber em relação ao que podem e devem negociar quando forem contratados.

Outra novidade da edição deste ano é a Trilha Kids, uma grade de atividades desenvolvida especialmente para crianças com idade entre 7 e 12 anos, que contará com a orientação de Laura Visconti e Andreia Vitfer em aulas de canto, e de Fernanda Chamma em uma palestra sobre o mercado infantil dentro do Teatro Musical.

“Queremos que as pessoas se conectem e tenham uma experiência 360 graus”, explica Jessé Scarpellini. “Além da face educacional dos workshops, os fãs que não tem o sonho de estar no palco, mas que amam teatro, poderão participar assistindo a espetáculos durante todo o dia, como nos festivais de teatro que acontecem pelo país.”

A experiência dos duas edições anteriores foi decisiva para a definição dos melhores caminhos. “Convivemos com muitos artistas no nosso dia a dia, e foi conversando com eles e com nossas experiências que percebemos que poderíamos fazer algo novo, algo que unisse os artistas, que valorizasse o mercado e que de alguma forma contaminasse de maneira positiva o coração das pessoas”, observa Nascimento. “Não desconhecemos o potencial do artista brasileiro, sabemos que podemos ir muito além, o mercado vem crescendo e, naturalmente, o ator vai ganhando novos capacidades. Queremos explorar essas facetas.”

A convivência e o acúmulo de experiências motivaram Nascimento e Scarpellini a montar uma produtora, Dracma Núcleo Criativo, cujo objetivo é incentivar a frequência do público no teatro. “Nosso próximo passo, pensando já no segundo semestre de 2019, é dar vida ao ‘projeto Dracma’. Assim, um galpão localizado no centro de São Paulo vai se transformar, durante cinco meses, em um teatro. Será um espaço dedicado às produções independentes – lá, montaremos três textos autorais e inéditos”, detalha Nascimento. Um desses textos será Santo Barraco, escrito por Scarpellini, que também vai atuar, ao lado de Nascimento e de Victor Maia.

A edição deste ano do Dia dos Musicais nem bem aconteceu e a dupla de produtores já planeja a edição do próximo ano – no dia seguinte, em uma reunião, eles vão definir os parâmetros. Uma das ideias que deverá ser preservada será a de conectar o evento a espetáculos, produtoras, lojas e os veículos especializados. “Queremos promover o encontro de profissionais que já atuam no mercado brasileiro com convidados internacionais”, afirma Scarpellini.

O DIA DOS MUSICAIS

Clube Hebraica

Rua Hungria, 1000.

Das 10h às 21h. A partir de R$ 30. Terça-feira (30)

DESTAQUES

Contrato: o Melhor Papel de sua Carreira

Jonathas Joba, Julia Duarte, Luciana Millano e Fábio Cadôr comandam bate-papo para esclarecer os principais pontos sobre a confecção de um contrato.

O Mercado Infantil de Teatro Musical

A diretora e coreógrafa Fernanda Chamma utiliza sua vasta experiência para conversar sobre o tema com pais e crianças.

Aulas específicas

Aos interessados, serão ministradas aulas de balé (com Carolina Franco), sapateado (Fefa Moreira), teatro (Fernanda Camargo e Marcelo Klabin), dança Stilleto (Thiago Jansen), audição (Léo Rommano, Beatriz Lucci, Rodrigo Negrini e Tony Lucchesi), técnica vocal infantil (Laura Visconti), harmonia vocal (Tony Lucchesi), acting the song (Beatriz Lucci), canto infantil (Andréia Vitfer) e canto (Douglas Tholedo)

Encerramento

O espetáculo Identidade vai reunir diversos artistas do teatro musical, que vão apresentar números sobre os anseios dos artistas. A partir das 19h30