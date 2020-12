Tony Blair será tema de ópera rock encenada por teatro londrino

Um teatro de Londres anunciou que apresentará em fevereiro uma ópera rock dedicada a Tony Blair, "o primeiro chefe de governo pop" do Reino Unido, que entrou para a história pelo apoio aos Estados Unidos na invasão ao Iraque.

Tony, espetáculo de 45 minutos de Harry Hill e Steve Brown, será apresentado a princípio entre 4 e 6 de fevereiro no Turbine Theatre. A obra revisita a trajetória do ex-primeiro-ministro britânico (1997-2007) centrista, que durante seus anos de estudante foi membro da banda de rock Ugly Rumours antes de se tornar o único trabalhista a levar seu partido ao poder nos últimos 45 anos.

É "a história de um hippie de cabelo comprido, amante da paz, e potencial astro do pop que em duas décadas se tornou um belicista multimilionário", resume o teatro em sua apresentação.

Segundo os atores, o espetáculo é "uma tragédia hilariante, que mistura intriga política, religião, poder e romance, que toma suas liberdades com os fatos".

Sua esposa, Cherie, e a princesa Diana, seu famoso porta-voz Alistair Campbell, e também George W. Bush, Saddam Hussein e Osama Bin Laden aparecerão no espetáculo.

Blair, um reformista da "terceira via", que se tornou primeiro-ministro com apenas 43 anos, viu sua reputação chamuscada pela intervenção pela intervenção britânica no Iraque como parte da coalizão americana.

Aos 67 anos, ele agora comanda uma fundação, o Instituto Tony Blair para a Mudança Global.