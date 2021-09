Tony Awards acontece neste domingo com transmissão do Film&Arts

As luzes da Broadway estão voltando a se acender depois de um ano e meio de escuridão. E nada melhor para celebrar do que a 74ª edição do Tony Awards, que vai ser transmitida neste domingo, a partir das 20h, no canal Film&Arts. A cerimônia que premia os melhores da temporada 2019-2020 foi adiada no ano passado por causa da covid-19.

O evento está dividido em duas partes. Na primeira, com apresentação de Audra McDonald, haverá a entrega dos prêmios aos melhores do ano. A partir das 22h, acontece Broadway’s Back!, um show ao vivo que tem como mestre de cerimônias Leslie Odom Jr. e vai contar com alguns dos grandes astros do teatro e vencedores do Tony se reunindo no palco para comemorar a reabertura da Broadway. Além disso, haverá performances especiais dos três musicais que concorrem ao troféu de melhor musical – Jagged Little Pill, de Diablo Cody, Moulin Rouge! The Musical, de John Logan, e Tina – The Tina Turner Musical, de Katori Hall. Em seguida, serão anunciados os vencedores nas categorias melhor musical, melhor peça e melhor remontagem.

Os candidatos a melhor peça são Grand Horizons, de Bess Wohl, The Inheritance, de Matthew López, Slave Play, de Jeremy O. Harris, Sea Wall/A Life, de Simon Stephens e Nick Payne, e The Sound Inside, de Adam Rapp.

As concorrentes a melhor remontagem são Betrayal, de Harold Pinter, com direção de Jamie Lloyd, Frankie and Johnny in the Clair de Lune, de Terrence McNally, dirigida por Arin Arbus, e A Soldier’s Play, de Charles Fuller, com direção de Kenny Leon.

Entre os atores indicados estão Jake Gyllenhaal (Sea Wall/A Life), Tom Hiddleston (Betrayal) e Blair Underwood (A Soldier’s Play), e entre as atrizes, Laura Linney (My Name is Lucy Barton) e Audra McDonald (Frankie and Johnny in the Clair de Lune).