Prêmio Tony: confira a lista de atores e peças premiados em 2021

A 74ª edição do Prêmio Tony ocorre na noite deste domingo, 26, premiando os melhores atores, atrizes e espetáculos da temporada de 2019/20. Moulin Rouge! The Musical levou o prêmio de melhor musical, The Inheritance foi escolhida como a melhor peça de teatro e A Soldier’s Play como melhor revival.

Além do principal prêmio ao qual concorreu, Moulin Rouge sagrou-se como a produção mais vitoriosa da noite, com 10 estatuetas no total. Christmas Carol veio na sequência, com cinco (porém, apenas nas categorias técnicas), e The Inheritance, com quatro. Jagged Little Pills (que liderou a lista de indicações, com 15 no total) e A Soldier's Play venceram dois troféus cada. The Sound Inside e Tina apenas um.

Entre os principais prêmios de atuação, Aaron Tveit (Moulin Rouge! The Musical), o único indicado em sua categoria, venceu como melhor ator em musical. Adrienne Warren, por sua interpretação como Tina Turner no espetáculo dedicado à cantora, levou como melhor atriz. Andrew Burnap (The Inheritance) foi condecorado entre as peças de teatro, assim como Mary-Louise Parker (The Sound Inside).

Entregues logo no início da noite, os prêmios para artistas coadjuvantes trouxeram o primeiro Tony de Danny Burstein (Moulin Rouge! The Musical), indicado pela sétima vez em sua carreira. Lois Smith (The Inheritance), que não recebia uma indicação há 25 anos também levou a estatueta pela primeira vez na vida. David Alan Grier (A Soldier’s Play) e Lauren Patten (Jagged Little Pill) completaram a lista.

Stephen Daldry (The Inheritance) e Alex Timbers (Moulin Rouge! The Musical) foram escolhidos como melhores diretores.

Três Special Tony Awards foram entregues neste ano. Britton Smith recebeu em nome da Broadway Advocacy Coalition e fez um discurso enérgico sobre racismo, relembrando a morte de George Floyd - que também foi lembrada no discurso de agradecimento da equipe de A Soldier's Play. Davyd Byrne e Freestyle Love Supreme também receberam a condecoração, conforme já havia sido anunciado.

A cerimônia premiou os melhores da temporada 2019-2020 após ter sido adiada no ano passado em decorrência da covid-19, e contou com um número menor de indicações por conta da temporada teatral reduzida. As referências à pandemia estiveram presentes desde o início, quando Audra McDonald fez referência bem-humorada ao fato de os presentes estarem vacinados e de todos estarem usando máscaras: "É ótimo ver a metade de suas caras". Durante a entrega do Prêmio Tony de melhor orquestração para Moulin Rouge, compartilhado por quatro pessoas, os apresentadores tiveram de lembrar que, por medidas de distanciamento social, apenas duas poderiam receber o prêmio no palco por vez.

Os números musicais do Tony Awards em 2021 trouxeram nomes como Ali Stroker, Jennifer Nettles e Jennifer Holliday cantando, respectivamente, What I Did For Love, Anyone Can Whistle e And I Am Telling You I'm Not Going. A performance de Holliday empolgou o público presente e foi elogiada no discurso de alguns atores que receberam o prêmio momentos depois. Posteriormente, houve apresentação de um número de Moulin Rouge, seguido por John Legend cantando o clássico My Girl e Ain't Too Proud to Beg do grupo The Temptations. Ironic e All I Really Want, músicas de Alanis Morisette presentes em Jagged Little Pill também ganharam espaço no palco, assim como alguns sucessos de Tina Turner em show de Adrienne Warren. O grupo Freestyle Love Supreme encerrou a cerimônia, que teve pouco mais de quatro horas de duração.

Confira abaixo a lista com os vencedores do Prêmio Tony em 2021:

Melhor musical

Moulin Rouge! The Musical

Outros indicados:

Jagged Little Pill

Tina: The Tina Turner Musical

Melhor peça de teatro

The Inheritance

Outras indicadas:

Grand Horizons

Sea Wall: A Life

Slave Play

Melhor revival de peça de teatro

A Soldier’s Play

Outras indicadas:

Betrayal

Frankie and Johnny in the Clair de Lune

Melhor ator em peça de teatro

Andrew Burnap - The Inheritance

Outros indicados:

Ian Barford - Linda Vista

Jake Gyllenhaal - Sea Wall/A Life

Tom Hiddleston - Betrayal

Tom Sturridge - Sea Wall/A Life

Blair Underwood - A Soldier’s Play

Melhor atriz em peça de teatro

Mary-Louise Parker - The Sound Inside

Outras indicadas:

Joaquina Kalukango - Slave Play

Laura Linney - My Name is Lucy Barton

Audra McDonald - Frankie and Johnny in the Clair de Lune

Melhor ator em musical

Aaron Tveit - Moulin Rouge! The Musical (único concorrente)

Melhor atriz em musical

Adrienne Warren - Tina – The Tina Turner Musical

Outras indicadas:

Karen Olivo - Moulin Rouge! The Musical

Elizabeth Stanley - Jagged Little Pill

Melhor direção em peça de teatro

Stephen Daldry - The Inheritance

Outros indicados:

David Cromer - The Sound Inside

Kenny Leon - A Soldier’s Play

Jamie Lloyd - Betrayal

Robert O’Hara - Slave Play

Melhor direção em musical

Alex Timbers - Moulin Rouge! The Musical

Outras indicadas:

Phyllida Lloyd - Tina – The Tina Turner Musical

Diane Paulus - Jagged Little Pill

Melhor ator coadjuvante em peça de teatro

David Alan Grier - A Soldier’s Play

Outros indicados:

Ato Blankson-Wood - Slave Play

James Cusati-Moyer - Slave Play

John Benjamin Hickey - The Inheritance

Paul Hilton - The Inheritance

Melhor atriz coadjuvante em peça de teatro

Lois Smith - The Inheritance

Outras indicadas:

Jane Alexander - Grand Horizons

Chalia La Tour - Slave Play

Annie McNamara - Slave Play

Cora Vander Broek - Linda Vista

Melhor ator coadjuvante em musical

Danny Burstein - Moulin Rouge! The Musical

Outros indicados:

Derek Klena - Jagged Little Pill

Sean Allan Krill - Jagged Little Pill

Sahr Ngaujah - Moulin Rouge! The Musical

Daniel J. Watts - Tina – The Tina Turner Musical

Melhor atriz coadjuvante em musical

Lauren Patten - Jagged Little Pill

Outras indicadas:

Kathryn Gallagher - Jagged Little Pill

Celia Rose Gooding - Jagged Little Pill

Robyn Hurder - Moulin Rouge! The Musical

Myra Lucretia Taylor - Tina – The Tina Turner Musical

Melhor cenário em peça de teatro

Rob Howell - A Christmas Carol

Bob Crowley - The Inheritance

Soutra Gilmour - Betrayal

Derek McLane - A Soldier’s Play

Clint Ramos - Slave Play

Melhor figurino em peça de teatro

Rob Howell - A Christmas Carol

Dede Ayite - Slave Play

Dede Ayite - A Soldier’s Play

Bob Crowley - The Inheritance

Clint Ramos, The Rose Tattoo

Melhor iluminação em peça de teatro

Hugh Vanstone - A Christmas Carol

Outros indicados:

Jiyoun Chang - Slave Play

Jon Clark - The Inheritance

Heather Gilbert - The Sound Inside

Allen Lee Hughes - A Soldier’s Play

Melhor design sonoro em peça de teatro

Simon Baker - A Christmas Carol

Paul Arditti & Christopher Reid - The Inheritance

Lindsay Jones - Slave Play

Daniel Kluger - Sea Wall/A Life

Daniel Kluger - The Sound Inside

Melhor cenário em musical

Derek McLane - Moulin Rouge! The Musical

Outros indicados:

Riccardo Hernández e Lucy Mackinnon - Jagged Little Pill

Mark Thompson e Jeff Sugg - Tina – The Tina Turner Musical

Melhor figurino em musical

Catherine Zuber - Moulin Rouge! The Musical

Outros indicados:

Emily Rebholz - Jagged Little Pill

Mark Thompson - Tina – The Tina Turner Musical

Melhor iluminação de musical

Justin Townsend, Moulin Rouge! The Musical

Outros indicados:

Justin Townsend - Jagged Little Pill

Bruno Poet - Tina – The Tina Turner Musical

Melhor design sonoro em musical

Peter Hylenski - Moulin Rouge! The Musical

Jonathan Deans - Jagged Little Pill

Nevin Steinberg - Tina – The Tina Turner Musical

Melhor trilha sonora original

Christopher Nightingale - A Christmas Carol

Outros indicados:

Paul Englishby - The Inheritance

Fitz Patton e Jason Michael Webb - The Rose Tattoo

Lindsay Jones - Slave Play

Daniel Kluger - The Sound Inside

Melhor libreto de musical

Diablo Cody - Jagged Little Pill

Outros indicados:

John Logan - Moulin Rouge! The Musical

Katori Hall, Frank Ketelaar e Kees Prins - Tina – The Tina Turner Musical

Melhor orquestração

Katie Kresek, Charlie Rosen, Matt Stine e Justin Levine - Moulin Rouge! The Musical

Outros indicados:

Tom Kitt - Jagged Little Pill

Ethan Popp - Tina – The Tina Turner Musical

Melhor coreografia

Sonya Tayeh - Moulin Rouge! The Musical

Outros indicados:

Sidi Larbi Cherkaoui - Jagged Little Pill

Anthony Van Laast - Tina – The Tina Turner Musical

Special Tony Award (não competitivo)

David Byrne (American Utopia)

Freestyle Love Supreme

Broadway Advocacy Coalition

*Atualizada à 0h14 de 27 de setembro de 2021.