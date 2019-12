Teto para captação de musicais com uso de leis de incentivo sobe para R$ 10 milhões

Depois de se reunir com produtores do teatro musical, o secretário Especial de Cultura Roberto Alvim confirmou o aumento do teto de captação para R$ 10 milhões com o uso de leis de incentivo – pela norma vigente, o valor máximo é de R$ 1 milhão por projeto. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, em São Paulo, onde Alvim almoçou com representantes da área. Três produtores confirmaram a informação para o Estado

“Foi uma vitória para nosso setor”, comentou Renata Borges, da produtora Touché. “O antigo valor é insuficiente para custear até produções de pequeno porte. Por isso que nossa ambição era aumentar ao menos para os R$ 6 milhões.”

Alvim já havia se reunido com representantes do teatro musical na semana passada, em Brasília. O encontro desta quinta-feira foi amarrado pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, depois que Alvim acenou com a possibilidade de alteração. “O teatro musical é um segmento importantíssimo, que não para de crescer. Gera emprego, renda, atrai turistas e movimenta a economia. É importante que possamos dar aos produtores condições para que possam continuar fazendo seu trabalho”, afirmou o secretário, na semana passada.