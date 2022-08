'O Bem Amado' estreia em versão musicada; veja outras peças em cartaz

A história do inescrupuloso coronel Odorico Paraguaçú, um tipo bem comum na política brasileira, foi escrita por Dias Gomes para teatro, em 1962, na peça Odorico, o Bem Amado, ou Os Mistérios do Amor e da Morte.

A trama ganhou fama nos anos 1973, quando virou telenovela, protagonizada por Paulo Gracindo. Década depois, chegou ao cinema. Agora, o diretor Ricardo Grasson apresenta uma versão musicada para o teatro, com músicas compostas por Zeca Baleiro e Newton Moreno.

O ator Cassio Scapin, que vive Odorico nessa nova versão teatral, explica que as músicas funcionam como “comentaristas” de algumas cenas e trazem um olhar crítico para a trama. “Tudo isso com uma pegada brasileira, festival, da música popular. O que aproxima ainda mais a plateia da narrativa do espetáculo”.

Sobre reviver um personagem tão emblemático, e ainda presente na memória de muitos espectadores, Scapin diz que o personagem continua por aí, buscando um carisma de forma politiqueira. “Odorico é uma grande caricatura de um comportamento político brasileiro, de um momento histórico que estamos vivendo, que parece ficcional, mas não é”, diz.

No elenco, além de Scapin, estão nomes como Guilherme Sant’Anna, Eduardo Semerjian, Marco França, Rebeca Jamir, Luciana Ramanzini e Kátia Daher que revivem outros habitantes da fictícia cidade de Sucupira, como as santarronas irmãs Cajazeiras e o pistoleiro Zeca Diabo.

Estreia hoje (5). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana. R$ 12/R$ 40. Até 11/9. Compre aqui seu ingresso.

Clássico de volta

Um olhar para São Paulo

Protagonizada por Mateus Solano Luis Miranda , a comédia O Mistério de Irma Vap faz nova temporada na cidade. Na adaptação de Jorge Farjalla a partir do texto de Charles Ludlam,a ação se dá dentro de um trem fantasma, no qual Lady Enid, a nova esposa do excêntrico Lord Edgar, tem que conviver com o fantasma da primeira mulher de seu marido. Reesteria hoje (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro Procópio Ferreira. Rua Augusta, 2.823, Cerqueira César. R$ 80/R$ 150. Até 4/9.

A atriz Regina Braga, sob direção da atriz Isabel Teixeira, apresenta o espetáculo São Paulo, no qual ela, por meio de textos e relatos de personalidades como do Padre José de Anchieta e do escritor Castro Alves, traz uma visão afetiva da cidade. Com o apoio de uma banda, ela canta ao vivo canções como Sumaré, de Chico César, e Persigo São Paulo, de Itamar Assumpção. Reestreia hoje (5). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Teatro Itália Bandeirantes. Avenida Ipiranga, 344, República. R$ 90. Até 28/8. Ingressos.

Homenagem às comediantes

Em sua nova peça, Uma Loira na Lua, a atriz Alexandra Richter homenageia nomes da comédia e personalidades como Dercy Gonçalves, Nair Bello, Hebe Camargo, Berta Loran e Lucille Ball. Entre as situações, estão uma mulher que faz de tudo para ficar perto do cantor Roberto Carlos em um cruzeiro e outra que faz um desastrado teste para ser garota propaganda de um xarope. A direção é de Luiz Antônio Rocha.Estreia hoje (5). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Teatro Opus Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569, Consolação. Até 25/9. Compre aqui.

A solidão nossa de cada dia

Espetáculo inédito da cia Os Satyros, Os Condenados, de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, parte da solidão da personagem Antena, cuja única atividade é alimentar pombos em uma praça, para tratar de questões políticas que falam de sociedade e coletivo, como a propagação global de um movimento conservador. Estreia sáb. (6). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Espaço dos Satyros. Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação. R$ 40. Até 25/9. Garanta seu lugar.

12 horas de duração

Teatro de mamulengo

A abelha e a formiga

Temporada de dança

Na experiência cênica Agamenon 12h, a partir do texto do autor argentino Rodrigo García , em sua primeira adaptação brasileira, 12 atores reinventam a tragédia diária a partir da história de um pai de família decepcionado por seu vazio existencial após uma compra por aplicativo. O espectador poderá entrar e sair da peça quando quiser. A concepção e direção de Carlos Canhameiro. Estreia 4ª (10). 4ª a sáb., 10h/22h. Sesc Avenida Paulista. Térreo. Av. Paulista, 119, Bela Vista. Grátis. Até 27/8.A mostra de repertóriode Garanhuns 38 Anos em Prosa e Verso celebra a cultura popular do teatro de mamulengo e o legado de Valdeck ao apresentar, ao longo do mês, oito diferentes espetáculos nos parques da cidade. Neste fim de semana, é a vez das montagens Os Mitos da Floresta em defesa da Natureza (sábado, 6) e Folia Brasileira (domingo, 7). Parque Aclimação. R. Muniz de Sousa, 1.119, Aclimação. 16h. Grátis.A cia de teatro de bonecos BuZum! apresenta a fábula. Voltado para público infanto-juvenil. Na história, a abelha Filó conhece uma formiga esperta, a Jacira. Juntas, apesar de todos os perigos que enfrentam na floresta, elas trabalham para a preservação do ecossistema do ligar onde vivem. A direção é Fábio Caniatto. Sáb. (6), 19h. Teatro Municipal Flávio Império. R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaiba. Dom. (7), 15h. Casa de Cultura Municipal Santo Amaro. Av. João Dias, 822, Santo Amaro. Grátis.As companhias nacionais Grupo Corpo, São Paulo Companhia de Dança, Cia de Dança Deborah Colker, Mimulus Cia de Dança, Cisne Negro Cia de Dança, Balé da Cidade de São Paulo e a internacional Sankai Juku estão na programação da 19ª Temporada Alfa de Dança. A abertura ficará a cargo do Corpo, que apresentará um repertório que homenageia Caetano Veloso e Gilberto Gil. Estreia 5ª (11). Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. R$ 50/R$ 120. Programação completa aqui