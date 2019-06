'Tebas Land', de Sergio Blanco, traz Édipo atrás das grades

O obscuro mito de Édipo ganha releitura ambientada em uma prisão no espetáculo do franco-uruguaio Sergio Blanco que estreia nesta sexta, 21, no Sesc 24 de Maio.

A autoficção Tebas Land, criada pelo autor, investiga o processo de criação de uma obra a partir da relação entre um dramaturgo, interpretado por Otto Jr., e um presidiário (Robson Torinni), conta o diretor Victor Garcia Peralta. “Ele vai visitar o rapaz para entrevistá-lo com o objetivo de criar uma peça.”

Além da narrativa atrás das grades, a peça abre frestas para a plateia acompanhar outros instantes. “No passado, o dramaturgo se encontra com o ator para ensaiar, e no presente testemunhamos a peça acontecendo”, diz o diretor.

Na abordagem de Peralta, a dupla de atores habita essa autoficção “sem interpretar”, ele explica. “Existe uma economia nos movimentos dos atores e uma busca para que a plateia não reconheça que eles estão atuando.” Mais do que o efeito de uma linguagem naturalista, Otto Jr. conta que o texto oferece outros pontos de apoio. “No início, conto à plateia que esse projeto é meu e o que eles vão assistir. É uma dramaturgia, e esse estado aberto e transparente segue até o final.”

A cada entrevista oferecida pelo presidiário, a figura de Édipo vai ganhando contornos e revelações. “É como se eles criassem uma relação de pai e filho. A solidão e o histórico familiar dos dois acentuam essa conexão”, conta o ator.

Ao fim da temporada carioca, o projeto deu frutos. Em março deste ano, Otto Jr. ganhou Prêmio Shell no Rio por sua atuação. Curiosamente, a edição do prêmio em São Paulo deu o troféu a Gilberto Gawronski pela interpretação em A Ira de Narciso, também de autoria de Blanco.

De maneira semelhante à Tebas Land, a peça cria um suspense sobre um pesquisador que viaja para dar uma palestra. Ao conhecer um rapaz, as ideias do pesquisador sobre o mito se confundem com a realidade. Se A Ira de Narciso sugerir algo à Tebas Land, o fascínio pela morte é grande medida para a existência.

Estreia hoje, 21. Até 21/7.