Teatros da Broadway deixarão de exigir comprovante de vacinação

A maioria dos teatros da Broadway decidiram por parar de conferir o status de vacinação dos espectadores com ingressos a partir do dia 30 de abril. Todos, porém, continuarão a obrigar o uso de máscaras dentro de suas instalações por parte do público ao menos até 31 de maio de 2022.

Leia Também Montagem brasileira de espetáculo da Broadway revela o potencial de elenco com jovens intérpretes

A mudança foi anunciada pela Broadway League na sexta-feira, 15, no embalo do relaxamento nas restrições por parte de governos pelos Estados Unidos. Embora a cidade de Nova York apresente um aumento de casos, com o vírus forçando diversos espetáculos da Broadway a cancelar suas apresentações recentemente - como foi o caso de produções de Daniel Craig, Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick, que testaram positivo.

Até agora, os teatros haviam atuado de forma conjunta em seus protocolos, com receio de que políticas diferentes em relação às medidas de proteção pudesse confundir o público, mas esse consenso deixou de existir. A maioria das empresas donas de teatros optou por derrubar a obrigatoriedade da vacina para entrada, enquanto duas decidiram por mantê-la e uma outra ainda está decidindo.

As mudanças nos protocolos afetam apenas os clientes. A vacinação permanece como obrigatória para funcionários, atores e outros trabalhadores dos teatros da Broadway.

Outros conhecidos locais artísticos de Nova York mantiveram protocolos mais restritivos, como o The Metropolitan Opera ou o Carnegie Hall, que seguem pedindo comprovação de vacinação e máscara.

*Com informações do The New York Times.