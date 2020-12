Teatro Municipal de São Paulo lança nova temporada e volta a receber o público

O Teatro Municipal de São Paulo anunciou hoje sua programação até abril de 2021. A agenda inclui concertos sinfônicos e apresentações do Balé da Cidade, do Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo e do Coral Paulistano. Não há previsão de espetáculos de ópera. O público poderá voltar a frequentar o teatro no final de dezembro.

A programação foi preparada pela Santa Marcelina Cultura, que em novembro assumiu por seis meses a gestão do teatro após a saída do Instituto Odeon e a suspensão do edital para convocação de uma nova organização social para os próximos cinco anos.

Os primeiros concertos acontecem nos dias 17, 18 e 19 e 20 de dezembro, dedicados a Beethoven. As apresentações foram gravadas e serão transmitidas pelo canal do teatro no YouTube. Nos dias 20 e 21, serão realizados os primeiros concertos com a presença do público, celebrando o repertório de Natal e com trechos do Messias, de Händel. A partir de então, os demais concertos estarão abertos ao público.

A Sinfônica Municipal volta a tocar no da 15 de janeiro, com obras de Haydn, Debussy e Mozart. Nos dias 5 e 6 de fevereiro, toca peças de Ravel, Schumann, Dvorák, Poulenc e Vaughan-Williams. Em março, nos dias 5 e 6, o programa tem peças de Guarnieri, Schumann, Bach, Debussy e Villa-Lobos; nos dias 12 e 13, homenageia Astor Piazzolla e Edmundo Villani-Côrtes; e, nos dias 19 e 20, mais peças de Schumann. Todos os concertos serão regidos por Roberto Minczuk, com exceção das apresentações de abril, dedicadas à música contemporânea, sob o comando de Alessandro Sangiorgi.

A Orquestra Experimental de Repertório sobe ao palco no dia 23 de janeiro, com a música de Beethoven para Egmont, com tradução de Irineu Franco Perpetuo e regência de Jamil Maluf. Em fevereiro, no dia 14, Guilherme Rocha comanda programa dedicado a obras de Wagner, Mahler e Grieg. Maluf reassume a regência no dia 14 de março, com Lucas Thomazinho como solista na Totentanz de Liszt; o programa tem ainda a Sinfonia de Alberto Nepomuceno. Em abril, as Variações sobre um tema de Haydn, de Brahms, e o Concerto nº 3 de Saint-Säens, com o violinista Claudio Micheletti.

O Balé da Cidade de São Paulo estreia duas coreografias nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. O Coro Lírico faz concerto no dia 7 de fevereiro. O Coral Paulistano canta no dia 11 de fevereiro e, no final de março, se une à Orquestra Sinfônica Municipal para apresentações em homenagem à maestrina Naomi Munakata, vítima da covid-19 – na ocasião será apresentado o Réquiem de Fauré. O Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo fará recitais mensais a partir de janeiro.

As vendas de ingressos serão realizadas apenas pela internet, no site do Teatro a partir do dia 14 de dezembro.