Teatro infantil no fim de semana: de 'Peter Pan' aos modernistas

Que tal levar a criançada ao teatro? Selecionamos algumas boas opções para este fim de semana na cidade. Há mais sugestões de passeios no www.bora.ai.

'100 Anos de Arte Moderna 100 Ponto Final' com a Cia. Articularte de Teatro de Bonecos

O programa traz quatro espetáculos entre junho e agosto para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Durante o período, uma instalação artística modernista e um miniteatro com 40 lugares imita a arquitetura do Theatro Municipal de São Paulo, onde ocorreu esse evento histórico e de onde os espetáculos de teatro de bonecos serão apresentados. O objetivo é mostrar para as crianças a importância do movimento modernista para a nossa cultura. No mês de junho será a vez da peça O Trenzinho Villa-Lobos, com as aventuras e peraltices de Tuhu (apelido de infância do Maestro Heitor Villa-Lobos que compôs mais de 1.000 peças musicais), seu contato com o mundo da música e a descoberta de sua verdadeira vocação.

CCSP – Centro Cultural São Paulo. 4 e 5/6 (às 16h); 10/6 (às 10h e 14h); 11, 12; 18 e 19/6 (às 16h). Ingressos: grátis, distribuídos uma hora antes de cada sessão. Visitas à instalação: até 60 minutos antes de cada espetáculo. 3 anos.

'Floresta Viva' com a cia BuZum!

O espetáculo Floresta Viva é uma fábula, contada por uma abelha e uma formiga, que retrata a importância da preservação das florestas. A história mostra uma abelha que conhece uma formiga e viram amigas inseparáveis. Juntas, passam por diversas situações na floresta, cada uma fazendo seu importante trabalho para o ecossistema e lutando contra alguns de seus predadores: pássaros e tamanduás. Até que um dia, a abelha percebe que a floresta está em chamas e convoca sua amiga formiga para que juntas possam salvar as árvores e os animais do incêndio, causado por um fazendeiro ganancioso. As duas, reunidas com todas as formigas e abelhas da floresta, conseguem assustar o fazendeiro e proteger seu hábitat.

Parque Burle Marx - Tenda Externa. 4,5,11,12,18 e 19/6. 10h40, 11h20, 12h, 14h, 14h40, 15h20, 16h. Grátis. 50 pessoas por sessão. 20 minutos. 4 anos.

Teatro nos Parques

O Teatro nos Parques, circuito que leva a céu aberto uma ampla programação cultural em parques pelo Brasil, estará no Paque Itaquera no próximo domingo com dois espetáculos. Às 11h, o Espetáculo Água, da A Próxima Companhia, fala sobre o desperdício de água com uma trupe composta por seis palhaços que “entra pelo cano” ao desperdiçar o tão valioso líquido. Às 15h, o premiado espetáculo de bonecos Zôo-ilógico da Cia Truks usa criatividade para realizar um piquenique em um zoológico que estava fechado.

Parque Raul Seixas. Grátis. 60 minutos. Livre.

Peter Pan, O Musical

A versão da Broadway desse clássico da literatura do menino que não queria crescer ganhou uma montagem brasileira, com Mateus Ribeiro no papel-título, em atuação consagrada pela crítica. O espetáculo tem direção de José Possi Neto. No elenco, o premiado ator Saulo Vasconcelos se divide entre o Capitão Gancho e o Sr. Darling e, no papel de Wendy, Carol Costa, vencedora do Prêmio Bibi Ferreira 2021 de melhor atriz coadjuvante.

Teatro Alfa. De 3/6 a 3/7 e de 15/7 a 31/7. Sextas, às 20h30. Sábados e domingos, 15h e 19h30. Ingressos a partir de R$ 50. 2h50 com intervalo. Livre.