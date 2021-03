Teatro em casa para curtir com as crianças no fim de semana

Preparamos uma seleção de peças de teatro infantil virtuais e gratuitas para curtir o fim de semana (mais uma vez) em casa. Já que não podemos ir ao teatro em razão das medidas de restrição por causa do avanço da covid-19 no País, o teatro vem para dentro da sala. Veja mais programas infantis em www.bora.ai.

Cocô de Passarinho

Inspirada em livro homônimo de Eva Furnari, a peça da Cia Noz de Teatro é encenada por bonecos de tamanho humano, por meio de manipulação direta. A história começa com o cocô dos passarinhos atormentando uma vila, mas uma situação inesperada transforma tudo. De 20 de março a 11 de abril, sáb. e dom., 14h. Livre. No YouTube da Cia Noz de Teatro.

Olga, a Pulga

A palhaça Guadalupe vive dentro de uma lata de lixo e, para sobreviver, realiza um espetáculo com os elementos que tem à mão. Para isso, ela conta com a ajuda preciosa de sua pulga amestrada, que anda na corda bamba. Atuação de Tereza Gontijo e direção de Anderson Spada. No YouTube do Itaú Cultural, de 21 de março a 3 de abril. Grátis. Livre. Mais informações clique aqui.

À Mesa com Romeu e Julieta

Esta releitura do clássico Romeu e Julieta usa a linguagem do teatro de objetos e recursos do audiovisual e é uma boa oportunidade para crianças e jovens entrarem em contato com as obras de Shakespeare de forma lúdica. No YouTube do Grupo Cabeça de Bola. De 20 a 28 de março, sábados e domingos, com duas sessões: 11h e 16h. Grátis, com retirada de ingressos pela Sympla. 6 anos.

Emaranhada – O Vessero de Mavi

O espetáculo conta a história de Mavi, menina inventora de palavras, braços e mãos tagarelas e cabelos enormes, interpretada pela atriz Amarílis Irani. Serão seis sessões online pelas plataformas dos Teatros Municipais da cidade de São Paulo (Alfredo Mesquita, João Caetano e Arthur Azevedo). Sábados e domingos às 16h, até 28 de março. 5 anos.