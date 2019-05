Por meio de nota, a direção do Sesc São Paulo lamentou a morte do diretor teatral Antunes Filho, morto nesta quinta, 2, aos 89 anos, no Hospital Sirio Libanes, onde estava internado desde a semana passada.

Em homenagem ao artista, o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, rebatizou o teatro do Sesc Vila Mariana que passa a ser chamado Teatro Antunes Filho.