Stephen Sondheim 'transformou completamente a arte', diz Hugh Jackman

Diversos atores e cantores lamentaram a morte de Stephen Sondheim, ícone da Broadway que morreu na última sexta-feira, 26. Nas redes sociais, nomes como Hugh Jackman, Barbra Streisand e Anna Kendrick compartilharam homenagens.

Entre as mensagens, relatos sobre a importância de sua obra para carreiras e destaques sobre como foi trabalhar com Sondheim. Alguns artistas também falaram sobre as cartas gentis que o autor e compositor tinha o costume de enviar em determinadas ocasiões.

Confira a repercussão abaixo:

"De tempos em tempos, surge alguém que transforma completamente uma forma de arte. Stephen Sondheim foi um desses. Enquanto milhões lamentam sua morte, também gostaria de expressar minha gratidão por tudo que ele deu a mim e a tantos outros. Mandando meu amor aos seus entes mais próximos e queridos", Hugh Jackman.

Every so often someone comes along that fundamentally shifts an entire art form. Stephen Sondheim was one of those. As millions mourn his passing I also want to express my gratitude for all he has given to me and so many more. Sending my love to his nearest and dearest. pic.twitter.com/4KlnJJJipq — Hugh Jackman (@RealHughJackman) November 26, 2021

Thank the Lord that Sondheim lived to be 91 years old so he had the time to write such wonderful music and GREAT lyrics! May he Rest In Peace pic.twitter.com/vshNSdkvpQ — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) November 26, 2021

I was just talking to someone a few nights ago about how much fun (and fucking difficult) it is to sing Stephen Sondheim. Performing his work has been among the greatest privileges of my career. A devastating loss. — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) November 26, 2021

Goodbye dear sir. We will spend our lives trying to make you proud. #stephensondheim — Idina Menzel (@idinamenzel) November 26, 2021

Devastated to hear one of the most important musical theatre giants of our generation, #StephenSondheim, has died. I was lucky enough to have performed in two of his shows @FolliesBroadway & Sweeney Todd, & also have a song co-written by him for my 50th Anniversary. RIP dear man pic.twitter.com/1u8RURvcix — Elaine Paige (@elaine_paige) November 26, 2021

Rest In Peace, Stephen Sondheim, and thank you for your vast contributions to musical theater. We shall be singing your songs forever. Oh, my heart hurts… — Lea Salonga (@MsLeaSalonga) November 26, 2021

I am so so sad to lose my friend Steve Sondheim He gave me so much to sing about ♥️♥️I loved him dearly and will miss him so much Thank you for all the gifts you gave the world Steve♥️ — Bernadette Peters (@OfficialBPeters) November 26, 2021

He influenced all of us, whether we knew it or not. Rest In Peace. You were a gift to this world ♥️ #Sondheim pic.twitter.com/ajM0oU7zSQ — Kristin Chenoweth (@KChenoweth) November 26, 2021

I am at a loss. Feels like the end of an era. He did indeed set the standard for the American musical. Rest well, sir. #StephenSondheim — Ariana DeBose (@ArianaDeBose) November 26, 2021

RIP Stephen Sondheim. Not just a genius but a truly wonderful person. He'd go see everything and encourage young artists (like so many, I received a personal note which thrills me to this day.) He loved the theater; he was and will always be the theater. There will be trumpets pic.twitter.com/byiJaZ580H — Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) November 26, 2021

I’m glad Stephen Sondheim had such a salubrious effect on us all. pic.twitter.com/HYsOcA7XKx — Greg Baldwin (@GregBaldwinIroh) November 27, 2021

A morte de Stephen Sondheim

"Agradeço ao Senhor que Sondheim tenha vivido 91 anos, assim ele pôde ter tempo para escrever maravilhosas músicas e grandes letras! Que ele descanse em paz", Barbra Streisand."Algumas noites atrás, eu estava falando com alguém sobre quão divertido (e difícil pra caramba) era cantar Stephen Sondheim. Performar seu trabalho está entre os maiores privilégios da minha carreira. Uma perda devastadora", Anna Kendrick."Adeus, querido senhor. Nós passaremos o resto de nossas vidas tentando fazê-lo orgulhoso, Stephen Sondheim", Idina Menzel."Devastada ao ouvir que um dos mais importantes gigantes dos musicais da nossa geração, Stephen Sondheim, morreu. Eu fui sortuda o bastante para performar em dois de seus espetáculos, Follies e Sweeney Todd, e também tenho uma música em que ele foi co-autor para o meu aniversário de 50 anos. Descanse em paz, querido", Elaine Paige."Descanse em paz, Stephen Sondheim, e obrigada por todas as suas vastas contribuições ao teatro musical. Nós devemos cantar suas músicas para sempre. Ah, meu coração dói...", Lea Salonga."Estou tão triste por perder meu amigo Steve Sondheim. Ele me deu tanto o que cantar. Eu amei-o profundamente e vou sentir muito a sua falta. Obrigada por todos os presentes que você deu ao mundo, Steve", Bernadette Peters."Ele influenciou a todos nós, quer saibamos ou não. Descanse em paz. Você foi um presente para este mundo", Kristin Chenoweth."Estou em choque. Parece o fim de uma era. Ele de fato estabeleceu um padrão para os musicais americanos. Descanse em paz, senhor", Ariana DeBose."Descanse em paz, Sondheim. Não apenas um gênio, mas uma pessoa verdadeiramente maravilhosa. Ele ia ver tudo e encorajava jovens artistas (assim como tantos, eu recebi um recado pessoal que me emociona até hoje). Ele amou o teatro; ele foi e sempre será o teatro", Paul Rudnick."Estou contente que Stephen Sondheim teve um efeito salubre em todos nós", Greg Baldwin. Na carta, datada de 12 de março de 2019 e assinada por Sondheim, consta: "Querido Greg Baldwin - Muito obrigado pela carta. Estou feliz que o espetáculo teve um efeito tão salubre tanto em você quanto em sua carreira".

O compositor e letrista morreu em casa e, segundo declaração de seu advogado e amigo, F. Richard Pappas, disse ao The New York Times, a morte foi repentina. O artista tinha celebrado o Dia de Ação de Graças em um jantar com amigos na noite de quinta-feira, 25.

Sondheim é considerado um dos maiores autores de musicais da história da Broadway e é celebrado por suas composições para espetáculos de sucesso. Escreveu para West Side Story, em 1957, ao lado de Leonard Bernstein. O musical depois se tornou filme, que vai ganhar nova versão em dezembro deste ano, dirigido por Steven Spielberg. Também dividiu trabalho em Gypsy, de 1959, assinando as letras para as músicas de Jule Styne. Outros musicais de sucesso em seu nome são Sweeney Todd (1979), Sunday in the Park with George (1984) e Into the Woods (1987).

O artista ganhou seis prêmios Tony de melhor trilha sonora original pelos espetáculos Company, Follies, A Little Night Music, Sweeney Todd, Into The Woods e Passion. Também ganhou um prêmio Pulitzer em 1985 pelo espetáculo Sunday in the Park.

Além de trabalhos no teatro, Sondheim escreveu música para alguns filmes. Entre eles estão a trilha sonora de Stavisky, de Alain Renais de 1974 sobre um financista e malfeitor francês, e a canção Sooner or Later (I Always Get My Man) do filme Dick Tracy, de Warren Beatty, que ganhou Oscar em 1991. Além disso, seis álbuns de elenco dos seus espetáculos ganharam Grammy. Também ganhou Grammy de canção do ano, em 1975, com a música Send In the Clowns.