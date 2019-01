Simone Gutierrez homenageia Liza Minnelli com espetáculo musical

Liza Minnelli é uma intérprete que tem uma marca especial – os braços em constante agito, a cabeça em movimentos teatrais e a voz sempre ofegante e carregada de emoção, eis Liza em ação. “Ela é, de fato, uma artista que coloca a própria alma nas apresentações”, observa Simone Gutierrez, atriz, bailarina e cantora que também se entrega em suas performances. O encontro desses dois talentos acontece em Lisa, Liza e Eu, monólogo musical que Simone apresenta a partir deste sábado, 2, no Teatro Anne Frank, que fica no Clube Hebraica.

Trata-se de um espetáculo em que Simone exibe tanto sua veia cômica como a extensão de sua voz assombrosa. Em cena, ela vive Lisa, atriz em busca da fama e que é fã de Liza Minnelli. Nessa busca, ela comete erros, encontra novas facetas de sua personalidade e logo descobre que não é fácil se comparar à sua idolatrada. “Eu me pareço com Liza na busca visceral de conseguir resultados”, conta Simone.

O primeiro contato com o trabalho da atriz que ganhou um Oscar por seu belo trabalho no filme Cabaret (1972) foi por meio dos musicais, gênero no qual Simone transita há anos com sucesso. “Quem participa de musicais tem por obrigação conhecer o trabalho de Liza.”

A ideia de fazer um espetáculo inspirado na atriz americana nasceu depois de Simone terminar a turnê de Tudo É Jazz (2016), no qual mostrou cenas perfeitas em homenagem a Liza. Eram tantos os comentários sobre as semelhanças que ela decidiu investir (com financiamento próprio) no show.

Assim, além de repetir a performance (com direito a hits como Cabaret e New York, New York, que executa com perfeição), Simone brinca com os percalços de Lisa, que só não é famosa por não ter um Z em seu nome. “É sempre emocionante interpretar as canções de Liza, mas é Maybe This Time que me arrebata – sempre choro.”

SERVIÇO

LISA, LIZA E EU

Teatro Anne Frank. Clube A Hebraica. Rua Hungria, 1.000. Tel.: 3818-8800. Sáb., 21h. Dom., 19h. R$ 80. Até 24/2