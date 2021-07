Shakespeare Company inaugura teatro a céu aberto à beira do rio Avon

STRATFORD-UPON-AVON, INGLATERRA - A Royal Shakespeare Company, companhia teatral do Reino Unido, abriu um teatro a céu aberto com uma nova versão de A Comédia dos Erros na terça-feira, sua primeira produção em escala real para o público ao vivo em mais de um ano.

Baseada no local de nascimento do dramaturgo William Shakespeare, Stratford-upon-Avon, a companhia, conhecida como RSC, construiu o Lydia & Manfred Gorvy Garden Theatre fora do seu Teatro Swan, a beira do rio Avon.

A apresentação de A Comédia dos Erros deveria ter começado em abril de 2020, mas o RSC, como outros teatros no Reino Unido e em outros lugares, teve de fechar suas portas para o público ao vivo devido à pandemia de covid-19.

A produção agora foi adaptada pelo diretor Phillip Breen para o novo espaço temporário ao ar livre.

"É um lugar lindo aqui... bem à beira do rio, então recebemos algumas reclamações de alguns cisnes ocasionalmente", disse o ator Greg Haiste, que interpreta Drômio de Éfeso.

O teatro do RSC tem capacidade para 500 pessoas - ou 310 com distanciamento social.

"Eu senti que havia duas razões realmente poderosas para construir este teatro, uma das quais foi como uma espécie de símbolo de regeneração... mas também como uma transição para que as pessoas se sintam muito confortáveis, sentadas na parte de fora, a céu aberto", disse o diretor artístico da RSC, Gregory Doran, à Reuters.

"E isso poderá dar a eles (espectadores) mais confiança para, quando abrirmos (o musical) The Magician's Elephant em outubro no Royal Shakespeare Theatre, retornarem para dentro (do espaço fechado)."