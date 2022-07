Seis dicas de peças de teatro para levar as crianças nas férias

Não faltam boas opções de espetáculos teatrais para levar as crianças durante as férias. Confira a seleção a seguir - ou busque mais opções de lazer em www.bora.ai.

'Papinha', com a Cia Noz

Papinha é uma monstrinha que sem querer entra no mundo dos humanos e encontra uma criança. Juntas, elas descobrem as diferenças entre seus mundos, enfrentam medos e constroem uma amizade. A monstra Papinha e a criança são representadas por bonecos, e trazem diferentes pontos de vista a respeito dos mesmos acontecimentos. O espetáculo mescla teatro, dança e formas animadas para refletir sobre medo e diferenças. Os bonecos, cenários e figurinos são inspirados nas estéticas das obras de Pablo Picasso, com cores e formas das fases do artista.

Sesc Bom Retiro. De 10 de julho e 7 de agosto. Domingos, 16h. R$ 25 (Inteira). 4 anos.

'O Grande Perigo', com a Cia. BuZum!

O teatro de bonecos conta a saga de uma pequena tartaruga, que ao nascer volta para o mar em busca de sua mãe e enfrenta diversos perigos: como uma andorinha que tenta comê-la e um caranguejo que a persegue.

Saguão do Teatro Sérgio Cardoso. 16, 17, 23 e 24 de julho. Sábados e domingos às 14h. Gratuito (não precisa reserva de ingresso). 4 anos.

'O Muro de Sam'

Encenado pela companhia Catarsis Arte para a Infância e Juventude, a montagem é inspirada no livro Querido Senhor Presidente, da escritora neozelandesa Sophie Siers, que propõe uma reflexão sobre a importância de convivermos com as diferenças e de derrubarmos as barreiras que separam as pessoas. Tudo parte da história do menino Samuel, que deseja construir um muro em seu quarto para separá-lo de seu irmão mais velho depois que o presidente dos Estados Unidos vai erguer um muro na fronteira com o México.

Sesc Belenzinho. Até 31 de julho. Quintas-feiras, às 15h, e aos sábados e domingos, às 12h. R$ 25 (inteira). 6 anos.

'Caro Kafka'

A inspiração do espetáculo infantojuvenil da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico para criar a peça é um episódio real da vida de Franz Kafka (1883-1924), um dos maiores escritores do século 20. A história baseia-se no romance Kafka e a Boneca Viajante, que conta sobre o encontro de Kafka com uma menina chorando por ter perdido sua boneca. Para tranquilizá-la, ele inventa que o a boneca não estaria perdida, mas viajando. Assumindo o papel do “carteiro das bonecas” ele passa a escrever cartas para a criança narrando as peripécias da boneca em todos os cantos do mundo.

Teatro Cacilda Becker. Até 24 de julho. Sábados e domingos, às 16h. R$ 18 (inteira). 5 anos.

Musical 'A Liga dos Pets', com a Turma da Mônica

A aventura estreia neste sábado e reúne todos os pets da turminha como protagonistas - como Bidu, Floquinho e Mingau- para mostrar o amor incondicional dos animais a seus donos. O espetáculo busca ainda conscientizar para adoção dos animais. Os personagens da Turma da Mônica cantam ao vivo para o público.

Teatro Opus Frei Caneca. De 16 julho a 7 agosto. Quintas-feiras e sextas-feiras, às 15h e sábados e domingos, às 11h e às 15h. R$37,50 a R$120. Livre.

'Peter Pan, o Musical'

A versão brasileira da Broadway desse clássico da literatura tem direção de José Possi Neto. O premiado ator Saulo Vasconcelos se divide entre o Capitão Gancho e o Sr. Darling e, no papel de Wendy, Carol Costa.

Teatro Alfa. De 15 de julho a 31 de julho. Sextas, às 20h30 e sábados e domingos, 15h e 19h30. Ingressos de R$50 (ingresso popular com cota) até R$ 300.