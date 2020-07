São Paulo Companhia de Dança deve estrear presencialmente no Teatro Sérgio Cardoso

Mais do que uma forma de relembrar a história, o Teatro Sérgio Cardoso ganha um desafio nesta quarentena. Como comemorar à distância as quatro décadas de sua existência.

A data é 14 de outubro, mas “o Sergio”, como é conhecido entre os artistas, lança uma programação especial na próxima sexta-feira, 10. A abertura ficará com a apresentação da cantora Ana Cañas.

Ao todo serão cinco episódios: Simoninha, o pianista Vitor Araújo, a atriz Lara Córdulla e o palhaço Raul Barreto.

Sozinhos no palco, cada artista vai trazer reflexões sobre suas carreiras e o impacto da pandemia na vida e na criação artística. “Foi difícil ver o teatro vazio, mas conseguimos extrair momentos sensíveis de reflexão por parte dos convidados”, conta Danielle Nigromonte, diretora-geral da Associação Amigos da Arte, responsável pela gestão do Teatro Sérgio Cardoso. Para assistir a programação dos 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso, acesse o site.

São Paulo Companhia de Dança

A São Paulo Companhia de Dança estreará o primeiro espetáculo presencial no Teatro Sérgio Cardoso, na retomada de abertura dos espaços culturais, antecipou Danielle com exclusividade ao Estadão. “Era um espetáculo que estava em curso de produção. Quando suspendemos a programação, foi preciso rever protocolos e adotar medidas de segurança para os ensaios”, conta. A montagem ainda não tem data de estreia prevista.

Nesta sexta, 3, o Governo do Estado de São Paulo atualizou informações sobre abertura de teatros, cinemas e museus, em coletiva. Segundo a secretária de desenvolvimento econômico, Patrícia Ellen, a previsão de início com público sentado será a partir do dia 27 de julho. "Para os eventos com público em pé, são quatro semanas de estabilidade na fase verde, a previsão seria a partir do dia 12 de outubro", informou.