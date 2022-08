Retorno da peça ‘Bom Dia Sem Companhia’ marca evolução artística do ator Vitor Rocha

O início de uma nova temporada da comédia musical Bom Dia Sem Companhia marca uma nova e importante etapa na carreira de Vitor Rocha, ator e idealizador do projeto. Desde sua estreia teatral em 2018, com Cargas D’Água - Um Musical de Bolso, espetáculo pequeno em termos de produção, mas de muita originalidade, Rocha acumulou sucessos e apresentou uma depuração no trabalho que, além de lhe render prêmios, começou a chamar a atenção de produtores e programadores.

Foi o que aconteceu quando André Acioli, curador do Teatro Vivo, o convidou para reestrear Bom Dia Sem Companhia, agora em cartaz às quartas e quintas-feiras. “Há muita simbologia nesse convite”, observa o artista de 24 anos. “É a primeira vez que sou chamado para retornar com um espetáculo, um apoio inédito.” Também é a primeira vez que Rocha atua em um dos grandes teatros de São Paulo.

Memórias

Bom Dia Sem Companhia conta a história de Vini (Vitor Rocha) e Lara (Luiza Porto), dois ex-apresentadores mirins que são convidados a gravar, ao vivo, um especial de 10 anos do antigo programa que comandavam, o Vini e Lara Show. O fato os leva a reviver memórias boas e ruins, e faz com que eles levem esses conflitos para suas sessões de terapia.

“Acho que a peça dialoga bem com o espetáculo da Lilia Cabral, A Lista, também em cartaz no Vivo, pois ambas trazem reflexões que são decisivas na vida das pessoas”, diz Rocha, escolhido pela revista Forbes como um dos 90 jovens mais bem-sucedidos no País.