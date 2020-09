Pulitzer vai considerar peças canceladas e produções transmitidas para o prêmio de 2021

O Prêmio Pulitzer de drama é normalmente dado a trabalhos que são apresentados no palco. Mas este ano, por causa da pandemia do coronavírus, isso vai mudar.

O conselho que administra os prêmios disse na quinta-feira, 10, que o trabalho teatral transmitido online, bem como shows que estavam programados para serem encenados pessoalmente, mas foram cancelados, seriam elegíveis para a homenagem. “A propagação do vírus covid-19 fechou os cinemas, mas de forma alguma diminuiu a criatividade dos dramaturgos do país”, disseram os co-presidentes do prêmio, Stephen Engelberg da ProPublica e Aminda Marqués González do Miami Herald, em um comunicado conjunto. “Neste ano, entre todos os anos, queríamos homenagear o trabalho que está sendo feito. Os shows continuam, se o público for remoto. ”

O prêmio, um reconhecimento de grande prestígio para um dramaturgo americano, é concedido a cada primavera a "uma peça distinta de um autor americano, de preferência original em sua fonte e que trata da vida americana".

Foi concedido na maioria dos anos desde 1918; neste ano, o musical A Strange Loop, de Michael R. Jackson, ganhou o prêmio. A elegibilidade para o prêmio exigia anteriormente uma produção em pessoa. Mas a maioria dos cinemas americanos estão fechados desde março, forçados por decreto do governo e restrições sindicais a fechar para diminuir a propagação do vírus.

Portanto, para o prêmio 2021 - que reconhece trabalhos de 2020 - os participantes elegíveis incluirão "obras dramáticas de longa-metragem" que foram programadas para serem produzidas este ano, "bem como peças produzidas e representadas em outros lugares que não os cinemas, incluindo online, fora ou em locais específicos do local. ”

As obras elegíveis incluirão também, é claro, as obras que conseguiram abrir nos primeiros meses do ano, antes da pandemia. Os dramaturgos também podem escolher esperar. “Os criadores de obras dramáticas podem determinar quando ele está pronto para consideração do prêmio, pois pode ser enviado apenas uma vez”, disse o conselho.