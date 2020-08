Prêmio Tony, o 'Oscar do teatro', será entregue em cerimônia virtual

O Prêmio Tony/ Tony Awards, premiação anual que celebra o melhor do teatro da Broadway, será realizado durante uma cerimônia virtual ainda neste ano, disseram os organizadores em comunicado nesta sexta-feira, 21.

O evento estava programado para junho, mas foi adiado de forma indefinida em razão da pandemia do coronavírus. Os teatros da Broadway fecharam em março e devem permanecer com as atividades interrompidas até o fim do ano.

“Embora eventos sem precedentes tenham encurtado a temporada da Broadway, foi um ano repleto de trabalhos extraordinários que merecem ser reconhecidos”, disseram a presidente da Broadway League, Charlotte St. Martin, e Heather Hitchens, presidente e CEO da American Theatre Wing.

Os prêmios Tony para peças, musicais, diretores e intérpretes são considerados as maiores homenagens no mundo do teatro norte-americano. Os organizadores não anunciaram uma data exata para a cerimônia.